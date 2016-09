DFB-Frauen beenden EM-Quali mit weißer Weste

In der zweiten Partie unter der Regie der neuen Bundestrainerin Steffi Jones setzten sich die Titelverteidigerinnen gegen Ungarn mit 1:0 (1:0) durch. Es war der achte Sieg ohne Gegentor im achten und letzten Qualifikationsspiel - es stehen 35:0 Tore zu Buche. In Györ sorgte ein Eigentor von Viktoria Szabo (29.) für den Erfolg des deutschen Rumpfteams.

Vor 1000 Zuschauern ging es in Györ sportlich um nichts mehr. Die Deutschen hatten schon im April ihr Ticket für die Endrunde in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August 2017) gelöst.

Umgebautes Team mit Mühe

Die Mannschaft von Trainer-Novizin Steffi Jones (43) tat sich in der ersten Hälfte sehr schwer. In der Offensive ging so gut wie nichts, die Pausen-Führung durch das Eigentor der Ungarinnen war schmeichelhaft. Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Auch nach 70 Minuten stand immer noch keine echte Torchance für die Gäste zu Buche. Stattdessen hatte Zsanett Jakabfi eine gute Chance für die Ungarinnen (74.).

"Wir haben unpräzise gespielt. Deshalb haben wir uns sehr schwer getan", sagte Jones: "Wir haben viele Bälle verloren und oft nicht die optimale Lösung gefunden. Für uns heißt es Mund abputzen - die Qualifikation ist durch."

Von den 13 Golden Girls, die beim 2:1 im Olympiafinale gegen Schweden mit von der Partie waren, standen in Ungarn nur Übergangs-Spielführerin Anja Mittag und Tabea Kemme in der Startelf. Babett Peter feierte ein Jubiläum. Außenverteidigerin Jacqueline Klasen (SGS Essen) und Stürmerin Hasret Kayikci (SC Freiburg) liefen zum ersten Mal im deutschen Trikot auf.

sid | Stand: 20.09.2016, 17:57