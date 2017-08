Rassismus-Vorwürfe im englischen Frauenfußball

Auf die Titelseite des "Guardian" und eine komplette Doppelseite im Sportteil schafft es eine Fußballerin nur, wenn sie ganz Bemerkenswertes oder Brisantes vorzubringen hat. Eniola Aluko hat dies in der Dienstag-Ausgabe der angesehenen britischen Tageszeitung mit Hauptsitz in London geschafft – und der Widerhall auf die Veröffentlichung ist deshalb so heftig, weil das Thema so delikat ist. Es geht um erschütternde Vorwürfe im englischen Frauenfußball-Nationalteam: um Mobbing, Diskriminierung und Rassismus.

"Wenn du den Mut hast, über Rassismus zu sprechen, bist du in einer schwierigen Situation" , klagt die 102-fache Nationalspielerin im Interview des "Guardian". Die aus dem nigerianischen Lagos stammende Stürmerin hat mit ihren Vorwürfen nicht nur Nationaltrainer Mark Sampson, sondern auch die englischen Fußballverband, die Football Association (FA), schwer in Bedrängnis gebracht.

Ständig herabwürdigende Bemerkungen

So habe Sampson während einer Zusammenkunft eine dunkelhäutige Mitspielerin mit der Frage überrumpelt: "Hast du nicht schon im Gefängnis gesessen? Viermal, war es nicht so?" Alukos Nationalmannschaftskarriere endete im Grunde durch ein von ihr daraufhin angestrengtes Ermittlungsverfahren bei der FA.

Immer wieder soll Nationaltrainer Mark Sampson mit herabwürdigenden Bemerkungen gegenüber den dunkelhäutigen Spielerinnen aufgefallen sein. Darunter sollen auch rassistische Witze gewesen sein, die die Angreiferin der Chelsea Ladies als verletzend empfand. Die von der FA eingesetzte Kommission um Katharine Newton ging diesen und anderen Vorwürfen nach, förderte aber kürzlich in dem Report kein belastendes Material gegen den aus Wales stammenden Sampson zutage.

"Rassismus ist ein Tabu"

Der Freispruch erzürnte die Schwester des Fulham-Profis Sone Aluko so sehr, dass sie an die Öffentlichkeit ging. "Wichtige Zeugen sind gar nicht gehört worden." Ihre Kardinalkritik: "Auf dem Feld gibt es klare Strafen, wenn es zu rassistischen Vorfällen kommt." Anders sei es hinter den verschlossenen Türen: "Rassismus ist aus unterschiedlichen Gründen ein Tabu, über das am liebsten niemand sprechen will."

Die 1,63 Meter große Angreiferin kam im Kindesalter nach England, debütierte mit 17 Jahren für die "Lionesses", nahm an Welt- und Europameisterschaften und den Olympischen Spielen 2012 in London teil. Aluko hat damit dem aufstrebenden englischen Frauenfußball ein handfestes Problem beschert: Sind inmitten des Aufstiegs zu einer Topnation die Grenzen des respektvollen Miteinanders mit Füßen getreten worden?

Sie arbeitete selbst als Anwältin

Sie arbeitete zeitweise als Anwältin einer Spieleragentur, weswegen an ihrer Glaubwürdigkeit von vielfacher Seite nicht gezweifelt wird. Noch während der Männer-EM 2016 in Frankreich zählte die Nationalstürmerin zum Expertenteam des Senders ITV. Die Vereinigung der Profi-Fußballer (PFA) fordert nun bereits eine erneute Untersuchung der Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfe.

Englands Verband spielt eine zwielichtige Rolle in einer verworrenen Causa: Der ausgebooteten Nationalspielerin wurden nämlich 80.000 Pfund gezahlt, damit sie vor der diesjährigen EM keine arbeitsgerichtlichen Schritte einleitet und die Vorbereitung des englischen Nationalteams stört. Aluko erklärt, sie habe das Geld angenommen, weil es sich ungefähr um die erwartete Entschädigung gehandelt habe. Beide Seiten bestreiten, dass damit eine Art Schweigegeld geflossen sei.

Rauswurf erster Klasse

Unter Druck: Nationaltrainer Mark Sampson

Aluko behauptet zudem, weitere dunkelhäutige Spielerinnen – namentlich Lianne Sanderson, Anita Asante oder Danielle Carter – seien fürs Nationalteam bewusst nicht mehr nominiert worden. Zudem hätten Mitarbeiter aus dem Nationalteam mit ihr öfter Englisch mit karibischem Dialekt gesprochen, was sie als beleidigend empfand.

Zudem sei sie im Mai 2016, eine Woche nach ihrer Vorsprache bei der FA, von Sampson auf dem Chelsea-Clubgelände besucht worden. "Ich dachte, er erklärt mir meine Rolle fürs Nationalteam." Statt dessen erfuhr sie vom Rauswurf. Wegen "unlionesses behaviour", unehrenhaftem Verhalten.

An Zufall glaubt die seitdem nicht mehr berücksichtigte Auswahlspielerin nicht mehr. FA-Funktionäre müssen nach ihrer Ansicht den seit Dezember 2013 im Amt befindlichen Sampson informiert haben, der zuvor die englischen Fußballerinnen zum dritten Platz bei der WM 2015 gegen Deutschland geführt hatte.

Unpassende Bemerkung über Ebola

Aluko erzählt von einem weiteren Detail, das im ersten Report von ihr ausgespart wurde. Dabei handelt es sich pikanterweise um das Freundschaftsspiel gegen Deutschland im Herbst 2014, als mithilfe einer großen Inszenierung mehr als 50.000 Zuschauer zu einem Frauenfußball-Freundschaftsspiel ins Wembley-Stadion gelockt werden sollten.

"Wir waren im Hotel. Jeder war voller Vorfreude, es war ein großes Spiel. An der Wand war eine Liste mit Freunden und Familienmitgliedern, die uns besuchen wollten" , erklärte Aluko im "Guardian". Sie habe neben Sampson gestanden, "und er fragte mich, wen ich mitbringen würde. Ich sagte ihm, meine Familie aus Nigeria würde kommen. ‚Oh‘, sagte er nur, ‚dann sorge dafür, dass sie ohne Ebola hierher kommen‘ .“ Sie sei so geschockt gewesen, dass „ich nicht wusste, was ich sagen sollte.“ Sie habe lange nachgedacht. "Eine Menge Sachen wurden gesagt ….aber das ging gegen meine Familie." Sampson bestreitet den Dialog.

Sampson ist ein Grenzgänger

Der 34-Jährige gilt als streitbarer Charakter, der auf vielen Klaviaturen spielt, um mit allen Mitteln weiterzukommen. Bei der diesjährigen EM in den Niederlanden, bei der England zunächst seine schwierige Gruppe D gewann, dann im Viertelfinale den Mitfavoriten und WM-Ausrichter 2019 Frankreich eliminierte, um schlussendlich im Halbfinale am späteren Titelträger Niederlande zu scheitern, gab sein Team eine gute Visitenkarte ab - und wirkte entschlossener als der entthronte Europameister Deutschland.

Trotz der 0:3-Niederlage war der Tenor einhellig: Die Engländerinnen um Torschützenkönigin Jodie Taylor hatte das Turnier bereichert und können bei den Frauen wohl viel eher Titel gewinnen als bei den Männern. Die Perspektiven schienen auch für den erfolgsbesessenen Sampson prächtig.

Stand: 23.08.2017, 12:03