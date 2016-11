Sylvia Neid für die Wahl zur Welttrainerin nominiert

Die 52-Jährige, die in Wilnsdorf bei Siegen lebt, hatte im August mit den DFB -Frauen bei den Olympischen Spielen in Rio Gold gewonnen. Mit Thomas Wörle (Bayern München) und Martina Voss-Tecklenburg (Schweizer Nationaltrainerin) sind zwei weitere Deutsche nominiert.

Sieger/in wird in neuem Verfahren ermittelt

Die Sieger bzw. die Siegerin wird in einem neuen Wahlverfahren ermittelt: Zu je 50 Prozent fließen das Votum der Spielführerinnen und Cheftrainer/-innen der Nationalteams sowie die Ergebnisse einer öffentlichen Fan-Abstimmung und von mehr als 200 Medienvertretern ein. Die Gewinner werden am 9. Januar in Zürich ausgezeichnet.

Zur Wahl stehen außerdem: Philippe Bergeroo (Frankreich/französisches Nationalteam), Jill Ellis ( USA /Nationalteam USA), John Herdman (England/kanadisches Nationalteam), Vera Pauw (Niederlande/südafrikanisches Nationalteam), Gérard Prêcheur (Frankreich/Olympique Lyon), Pia Sundhage (Schweden/schwedisches Nationalteam), Oswaldo Vadão (Brasilien/brasilianisches Nationalteam).

Stand: 01.11.2016, 17:21