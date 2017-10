Nach dem schwachen Auftritt der deutschen Fußball-Frauen bei der historischen Niederlage gegen Island und dem damit einhergehenden Verlust der Tabellenführung der Gruppe 5 erwartet Jones gegen die Färingerinnen eine klare Reaktion der Mannschaft. "Körpersprache, hundertprozentige Präsenz. Ich erwarte, dass das Team mit Spielfreude und Torhunger in die Partie geht" , sagte Jones vor dem WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (16.10 Uhr/ Das Erste und im Livestream) in Großaspach. "Ich nehme nicht nur die Mannschaft, sondern auch uns als Trainerteam in die Verantwortung. Aber ich bleibe dabei: Die Mannschaft hat Charakter und weiß, worum es geht. Und das will sie auch zeigen."

"Vom Charakter her eine ganz andere Mannschaft"

Am Wochenende hatten die DFB -Frauen das desaströse 2:3 in verschiedenen Gesprächsrunden aufgearbeitet. Die Pleite bedeutete die erste Niederlage in einer WM-Qualifikation nach zuvor 26 Erfolgen in Serie. Auch Alexandra Popp ist sicher, dass ein reinigender Prozess eingesetzt hat. "Das wichtigste war, dass wir uns offen und ehrlich ausgesprochen haben" , berichtete die Stürmerin am Montag. "Ich glaube, dass gegen Färöer vom Charakter her eine ganz andere Mannschaft auflaufen wird."

Jones kündigte zudem personelle Änderungen an. Für Laura Benkarth, die gegen Island patzte, wird wieder Stammtorhüterin Almuth Schult zwischen die Pfosten rücken. Für Leonie Maier, die absprachegemäß bereits am Samstag abreiste, könnte die widergenesene Carolin Simon links in der Viererkette verteidigen.

Gutes Torverhältnis könnte wichtig werden

Punktgleich mit Tschechien und Island ist die DFB-Auswahl mit sechs Zählern in der Gruppe 5 derzeit Dritter - die Isländerinnen haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde 2019 in Frankreich, die vier besten Zweiten kämpfen in Play-offs um ein letztes Ticket.

Daher sollte die Jones-Elf dringend etwas für ihr Torverhältnis tun (+6 gegenüber +9 bei Island und +11 bei Tschechien). Die Färöer, Nummer 69 der Welt, sind auf dem Papier der ideale Aufbaugegner: Bislang stehen zwei 0:8-Niederlagen gegen Tschechien und in Island zu Buche. Diesen Charaktertest gilt es jedoch erst einmal zu bestehen. Auch wenn ein Sieg wohl Formsache ist, zählt nun vor allem der Auftritt des Teams - viele schwache Leistungen kann sich die Bundestrainerin aktuell trotz Vertragsverlängerung bis 2019 wohl nicht mehr erlauben.

