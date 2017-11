Es hätte ein entspannte Jahresabschluss-Partie werden können. Zwei Top-Teams treffen sich auf der Bielefelder Alm zum Kräftemessen. Doch am Duell der DFB -Frauen mit der französischen Auswahl hängt viel mehr: Bundestrainerin Jones wackelt. Seit dem Viertelfinal-Aus bei der EM in den Niederlanden ist Jones umstritten. Spielerinnen, Medien und Funktionäre kritisieren die Bundestrainerin. DFB -Präsident Reinhard Grindel spricht im Hinblick auf das Spiel gegen Frankreich von einem " wichtigen Gradmesser ", der zeigen soll, ob die Mannschaft sich " leistungsmäßig auf einem Weg befindet, der uns hoffen lassen kann, dieses Ziel zu erreichen ." Das gemeinte Ziel: die WM -Qualifikation.

Popp mit Appell an die Mannschaft

Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp will die Schuld nicht bei Jones suchen. Sie wirbt dafür, der Bundestrainerin mehr Zeit zu geben: "Wenn man einen neuen Job antritt, den man zuvor noch nie ausgeübt hat, kann man nicht erwarten, alles zu einhundert Prozent richtig zu machen. Man muss auch dem Trainerteam einen gewissen Entwicklungsprozess zugestehen." Vor dem Test appelliert die Wolfsburgerin stattdessen lieber an ihre Team-Kameradinnen: " Wir alle wissen: So kann es nicht weitergehen. Wir wollen gegen Frankreich eine Reaktion auf die Kritik der letzten Wochen und Monate zeigen ." Als Team stärker auftreten, statt die Trainerin auszutauschen, so der Plan.

Neun Ausfälle

Doch die DFB -Frauen gehen geschwächt in die Partie am Freitagabend (24.11.2017). Insgesamt neun Spielerinnen fehlen gegen Frankreich: Die Freiburgerinnen Lina Magull und Hasret Kayikci sowie Olympiasiegerin Simone Laudehr und Melanie Leupolz von Bayern München fallen in Bielefeld aus. Magull und Kayikci reisten wegen muskulärer Probleme erst gar nicht ins Mannschaftshotel. Laudehr musste nach einer Untersuchung im Teamquartier wegen Fuß-Beschwerden absagen. Jones musste bereits zuvor zahlreiche Ausfälle beklagen. Es fehlen neben den drei jüngst Verletzten auch Sara Däbritz, Kristin Demann (beide Bayern München), Pauline Bremer (Manchester City), Carolin Simon ( SC Freiburg) und Sara Doorsoun ( SGS Essen).

Zoff mit Goeßling

Trotz der vielen Ausfälle verzichtet Steffi Jones auf Nach-Nominierungen. Dafür bekommt die Bundestrainerin Kritik von der nicht berücksichtigten langjährigen Nationalspielerin Lena Goeßling. Die 31 Jahre alte Defensivfrau ist gegen Frankreich nicht im Kader - zusätzliche Brisanz bekommt die Nicht-Nominierung durch eine Plakatkampange des DFB . Darauf wirbt der Deutsche Fußballbund mit der gebürtigen Bielefelderin für das Spiel auf der Alm. Goeßling kritisierte nun Jones und denkt über einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach: " Jetzt mache ich mir meine Gedanken, ich lasse das offen "

