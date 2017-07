Nach dem Olympia-Gold im vergangenen Jahr wollte sich Bundestrainerin Silvia Neid nicht verabschieden, ohne der Matchwinnerin ein Extra-Lob mit auf den Weg zu geben. "Ich habe das Gefühl, dass sie jedes Jahr besser wird", so Neid über Dzsenifer Marozsan. "In vier Jahren wird sie eine echte Granate sein."

Derlei Voraussagen von "Lichtgestalten" können sich ja auch als Fluch erweisen - in jedem Fall erzeugen sie eine immense Erwartungshaltung, an der schon manch großes Talent gescheitert ist. Bei Maroszan sieht es aber eher so aus, als könnte sie die Prognose der langjährigen Bundestrainerin sogar früher erfüllen.

Beste Spielerin in Frankreichs Top-Liga

Nach dem Final-Triumph von Rio, den Maroszan mit einem Treffer und einer Vorlage für ein schwedisches Eigentor fast im Alleingang besorgte, wechselte die damals 24-Jährige von Frankfurt zu Olympique Lyon, eine der besten Adressen im europäischen Fußball. Beim französischen Topklub, so der eigentliche Plan, sollte Marozsan den nächsten Entwicklungsschritt machen. Doch am Ende ihrer ersten Saison in Frankreich stand sie im Mai auf der Bühne eines Pariser Festsaals und nahm die Auszeichnung als beste Spielerin der französischen Liga entgegen.

Beste Spielerin in Frankreichs Top-Liga: Dzsenifer Marozsan

Wenige Wochen später krönte sie die Saison mit dem Gewinn der Champions League - und holte damit nach dem Gewinn der Meisterschaft und dem Pokal mit Olympique gleich die maximale Ausbeute. "Ich fühle mich unendlich wohl. Es macht riesig viel Spaß jeden Tag ins Training zu gehen und auf höchstem Niveau zu trainieren", sagte die Nationalspielerin über ihre neue fußballerische Heimat. "Das war immer mein Traum."

Vom Saarland nach St. Tropez

Olympique spendierte seinen Triple-Siegerinnen zur Belohnung ein Party-Wochenende in Saint-Tropez - auch daran lässt sich der steile Aufstieg von Marozsan ablesen, die dem Regionalliga-Flair der Frauen-Bundesliga erfolgreich entkommen ist, auch was das Finanzielle angeht. In Lyons Starauswahl soll Marozsan ein Jahresgehalt im unteren sechsstelligen Bereich kassieren.

Die gebürtige Budapesterin, die mit ihrer Familie im Alter von vier Jahren ins Saarland kam, galt schon früh als herausragendes Talent. Mit 15 Jahren debütierte sie beim 1.FC Saarbrücken in der Bundesliga, als jüngste Spielerin aller Zeiten, mit 18 in der A-Nationalmannschaft. In den ersten Jahren wurde sie immer wieder von Verletzungen gestoppt, doch seit sie auch körperlich stabiler ist, spielt sie ihr ganzes Potenzial aus: Eine begnadete Schusstechnik, Athletik und spielerische Übersicht. Qualitäten, die sie wie prädestiniert für die Chefrolle im Mittelfeld macht.

Jones macht Marozsan zur Spielführerin

Steffi Jones hält sie für "die derzeit weltbeste" Spielerin. Jones muss bei der EM in den Niederlanden, ihrem ersten großen Turnier als Bundestrainerin beweisen, dass sie die übergroßen Fußstapfen ihrer Vorgängerin ausfüllen kann. Neids Spätphase als Chefcoach war nicht frei von Misstönen. Jones stellte gleich nach Amtsantritt im Sommer 2016 die Zeichen bewusst auf Neuanfang, verjüngte das Team.

Als eine ihrer Amtshandlungen machte sie die damals 24-Jährige Marozsan zur Spielführerin – trotz erfahrenerer Spielerinnen im DFB-Dress wie Anja Mittag oder Lena Goeßling. Für die Mission Titelverteidigung hat Jones sich Maroszan als Vertrauensperson ausgeguckt - die äußerte sich in der Vorbereitung bereits wohlwollend über die Stimmung im neuen DFB-Team.

"Vieles ist neu und aufregend. Es tut der Mannschaft einfach gut, neue Wege zu gehen", sagte die neue DFB-Kapitänin. Dass Maroszan, privat ein familiärer und eher zurückhaltende Typ, auf dem Platz die Führungsrolle ausfüllen kann, hat sie spätestens in Lyon bewiesen. Ihr Vorbild heißt übrigens: Cristiano Ronaldo.

Video starten, abbrechen mit Escape Frauen-EM - Mit dem Wohnwagen nach Holland | Sportschau | 30.06.2017 | 01:29 Min. | Verfügbar bis 31.12.2017 | Das Erste

red/sid | Stand: 03.07.2017, 14:00