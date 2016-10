Beim Tüfteln für die Titelreife ist der EM-Gastgeber aus den Niederlanden der perfekte nächste Härtetest für die deutschen Fußballerinnen. "Die Spielerinnen haben echt Bock, sie sehen das nicht nur als Testspiel, sondern als Chance, sich mit den Besten zu messen", sagte Bundestrainerin Steffi Jones vor dem nächsten Auftritt der Olympiasiegerinnen am Dienstag in Aalen.

Die Niederlande als Gradmesser

Drei Tage nach dem 4:2 (2:0) am Samstag gegen Österreich und neun Monate vor der Mission Titelverteidigung im Nachbarland will die 43-Jährige weitere Spielerinnen im neuen 4-4-2-Spielsystem testen: "Wir werden etwas anders aufgestellt sein, werden aber genauso entschlossen, mit dem gleichen Engagement und der gleichen Spielfreude auftreten." In Abwesenheit der angeschlagenen Stammkräfte Simone Laudehr, Melanie Leupolz und Lena Goeßling soll jede mitgereiste Spielerin die Möglichkeit bekommen, sich auf dem Weg zur Endrunde (16. Juli bis 6. August) für einen Platz im EM-Kader zu empfehlen.

Die ambitionierten Oranje-Frauen mit ihren gefährlichen Offensivkräften um Vivianne Miedema von Bayern München sollen die deutsche Defensivarbeit auf die Probe stellen. "Sie haben sehr schnelle Spielerinnen, die werden uns sehr fordern", warnte Jones. "Die Holländerinnen werden mehr kombinieren, wir müssen deshalb unsere Kompaktheit beibehalten und die individuellen Fehler abstellen", forderte auch die neue Spielführerin Dzsenifer Marozsan.

Neuer Job für Popp

Gegen die erstmals für eine EM qualifizierten Österreicherinnen hatte der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister nach der Pause kurzzeitig den Faden verloren und zwei unnötige Gegentore kassiert. Doch solche Fehler sind in der Findungsphase noch zu verschmerzen. "Es dauert ein bisschen, bis wir uns in dieses System reinfinden, aber man hat gesehen, dass wir es spielen können", befand die erfahrene Angreiferin Anja Mittag. "Kreativität und Flexibilität", so Alexandra Popp, sollen die Deutschen im 19. Vergleich mit dem Nachbarland zum zwölften Sieg führen.

Die etatmäßige Stürmerin lebte diese Qualitäten gegen Österreich selbst vor, als sie im Angriff auf der Zehnerposition und gegen den Ball im defensiven Mittelfeld agierte. Ihren Entwicklungsprozess setzt die DFB-Auswahl am 29. November fort, wenn ein weiterer Test gegen einen hochkarätigen Gegner auf dem Programm steht. In Chemnitz kommt es zum Kräftemessen mit Vize-Europameister Norwegen. Genau drei Wochen vorher entscheidet sich bei der Auslosung in Rotterdam, mit wem es Deutschland in der EM-Gruppenphase zu tun bekommt.

