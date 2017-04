Deutsche Mannschaft mit mühevollen Testsieg

Im letzten Testspiel vor der unmittelbaren Vorbereitung vom 18. Juni an kam die Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones am Sonntag in Erfurt zu einem glücklichen 2:1 (1:1) gegen Kanada.

"Grundsätzlich sind es immer noch die Feinheiten, die Nuancen, die wir in der Vorbereitung sehen. Von daher geht der Weg so weiter und ich werde meinen roten Faden jetzt nicht aufgeben", kündigte Jones nach der Partie an.

Kanadas Torhüterin hilft mit

Die DFB-Elf setzte den Olympia-Dritten von Beginn an unter Druck. Vor 10.023 Zuschauern im Steigerwaldstadion war die DFB-Elf nach 13 Minuten in Führung gegangen, Kanadas unsichere Torhüterin Kailen Sheridan lenkte eine Rückgabe ins eigene Tor.

Zur Halbzeit musste sie für Stammkeeperin Stephanie Labbé Platz machen. Deanne Rose sorgte in der 38. Minute jedoch für den überraschenden Ausgleich Kanadas. "Wir haben uns unwahrscheinlich schwer getan, in der ersten Halbzeit waren wir viel zu statisch", sagte Jones.

Viele Ungenauigkeiten

Zwar musste Jones erneut auf elf zum Kern der Auswahl zählende Spielerinnen verzichten, dennoch maß sie der Begegnung große Bedeutung bei der Suche nach dem EM-Kader bei. Zur Halbzeit wechselte Jones beide Außenverteidigerinnen aus und versuchte so noch mehr Druck über die Flügel zu entwickeln.

Das gelang aber nur bedingt. Zwar war die DFB-Auswahl feldüberlegen, leistete sich aber viele Ungenauigkeiten beim finalen Pass. Linda Dallmann gelang in der 86. Minute der verdiente Siegtreffer.

Noch ein Test vor der EM

Vor der EM in den Niederlanden hat die deutsche Mannschaft noch einen weiteren Test am 4. Juli gegen Brasilien. Bei der EM sind dann Schweden, Italien und Russland die Gegner in der Gruppenphase.

