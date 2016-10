Für den FC Bayern geht es in der Champions League vor allem um den internationalen Durchbruch. In den beiden vergangenen Jahren wurde die Mannschaft Deutscher Meister, es waren die ersten Titel seit 1976 für die Frauenmannschaft des Vereins.

Bayern: Fokus auf der Champions League

"Jetzt wollen wir zeigen, dass wir mehr können" , sagt Trainer Thomas Wörle vor dem Hinspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) bei Hibernian im schottischen Edinburgh. Im vergangenen Herbst waren die Münchnerinnen im Sechzehntelfinale gegen den FC Twente aus den Niederlanden nach zwei Unentschieden (1:1, 2:2) aufgrund der Auswärts-Torregel ausgeschieden. Nun wollen die Bayern das Sechzehntelfinale, das die erste Runde nach der Qualifikation ist, unbedingt überstehen. "Natürlich liegt auf der Champions League in dieser Saison ein besonderer Fokus" , sagt Wörle.

In der Liga haben die Münchnerinnen allerdings keinen besonders guten Start hingelegt. Von vier Spielen hat die Mannschaft nur zwei gewonnen. In der Generalprobe am Sonntag gab es ein mühevoll erarbeitetes 1:0 gegen das punktlose Leverkusen. Der Titelverteidiger steht nun fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter Turbine Potsdam.