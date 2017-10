Vier Tage nach dem blamablen 2:3 gegen Island gewann die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag (24.10.2017) ihr viertes WM-Qualifikationsspiel gegen Außenseiter Färöer leicht und locker mit 11:0 (6:0).

Vor nur 2.207 Zuschauern in Aspach eröffnete Alexandra Popp bereits in der 12. Minute den Torreigen. Die weiteren Treffer für den Olympiasieger gegen den allerdings bestenfalls drittklassigen Gegner erzielten Tabea Kemme (15./27. Minute), Babett Peter (30.), Kathrin Hendrich (33.), erneut Popp (45.+1) und Lina Magull (48.). Hasret Kayikci (63./75./83./89.) gelang sogar ein Viererpack.

DFB-Elf von Beginn an offensiv unterwegs

Mit dem erhofften Befreiungsschlag übernahm die DFB-Elf (neun Punkte) in der Qualifikationsgruppe 5 zumindest vorübergehend wieder die Spitzenposition und kann nun etwas positiver in die Zukunft und Richtung WM-Teilnahme 2019 in Frankreich schauen.

Vor den Augen von DFB-Präsident Reinhard Grindel übernahmen die deutschen Frauen sofort das Kommando und waren wie von Jones gefordert um schnelle Torabschlüsse bemüht. Schon nach 40 Sekunden scheiterte Kayikci an Färöer-Torhüterin Monika Biskopstö. Die DFB-Elf belagerte danach weiter das Tor der Gäste, die zuvor jeweils 0:8 gegen Tschechien und Island verloren hatten.

Sieben Änderungen im Vergleich zur Island-Partie

Topstürmerin Popp und Kemme brachten die in allen Belangen überlegene deutsche Elf mit einem Doppelschlag bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Front. Mit ihrem zweiten Tor erhöhte Kemme schnell auf 3:0, ehe Peter und Hendrich jeweils per Kopf sowie erneut Popp bis zur Pause das halbe Dutzend voll machten.

Das im Vergleich zur Island-Partie auf sieben Positionen veränderte DFB-Team wirbelte auch in der zweiten Hälfte weiter. Nach weiteren Treffern von Magull und dem Viererpack von Kayikci fiel das Ergebnis am Ende standesgemäß aus.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 24.10., ab 22.45 Uhr

dpa/red/sid | Stand: 24.10.2017, 17:59