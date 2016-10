Zweite Runde DFB-Pokal

Der Erstliga-Tabellenführer unterlag am Samstag bei Zweitligist SV Werder Bremen mit 5:6 (1:1,0:0) nach Elfmeterschießen und kassierte die erste Saisonniederlage. Für den Außenseiter von der Weser verwandelte Pia-Sophie Wolter den entscheidenden Schuss vom Punkt. Bei den Potsdamerinnen vergaben Sarah Zadrazil, Johanna Elsig und Svenja Huth. Zadrazil hatte mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) die Turbinen in die Verlängerung gerettet. Reena Wichmann hatte Bremen zuvor mit 1:0 in Führung geschossen (19.).

Potsdam oft harmlos

Potsdam präsentierte sich an der Weser über weite Strecken harmlos. Die Bremerinnen konnten ihre erste richtige Torchance zum Führungstreffer nutzen. Wichmann überwand Turbine-Keeperin Lisa Schmitz nach Vorlage von Lisa-Marie Scholz. Erst in der Nachspielzeit markierte Zadrazil den Ausgleichstreffer. Im anschließenden Elfmeterschießen versagten dem Favoriten dann die Nerven.