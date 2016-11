Turnier in den Niederlanden

Der Olympiasieger von 2016 trifft in der Gruppe B auf Schweden, Italien und Russland. Das ergab die Auslosung am Dienstag (08.11.16) in Rotterdam. Gleich im ersten Spiel wird Deutschland auf Schweden treffen, den vermeintlich stärksten Gegner. Bundestrainerin Steffi Jones sagte bei Eurosport: "Es ist eine relativ starke Gruppe. Wir kennen die Gegnerinnen ganz gut, aber jedes Turnier schreibt seine eigene Geschichte. Es kann nur unser Ziel sein, ins Finale zu kommen."

Neben Gastgeber Niederlande waren Deutschland, Frankreich und England als Köpfe der vier Vierergruppen gesetzt. Die Europameisterschaft vom 16. Juli bis 6. August 2017 findet erstmals mit 16 Mannschaften statt. Gespielt wird in den sieben Städten Breda, Tilburg, Utrecht, Deventer, Doetinchem, Enschede und Rotterdam. Die jeweils zwei Besten der vier Vierergruppen erreichen das Viertelfinale. Das EM-Finale findet in Enschede statt.

Für Steffi Jones (Foto), die Silvia Neid nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Rio ablöste, ist das Turnier die erste große Bewährungsprobe als Bundestrainerin.

Die Auslosung im Überblick:

Gruppe A:

Niederlande, Norwegen, Dänemark, Belgien



Gruppe B:

Deutschland, Schweden, Italien, Russland



Gruppe C:

Frankreich, Island, Österreich, Schweiz



Gruppe D:

England, Schottland, Spanien, Portugal

red | Stand: 08.11.2016, 18:02