Olympiasiegerin Annike Krahn beendet ihre Karriere

Nachdem sie im vergangenen Jahr mit dem Olympiasieg in der Tasche bereits aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, soll nun auch in der Bundesliga Schluss sein. Annike Krahn wird ihre Karriere nach dieser Saison beenden. Dies teilte die Abwehrchefin von Frauenfußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Dienstag (09.05.2017) mit.

Krahn will mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen

"Mit dem Gedanken, im Sommer aufzuhören, habe ich schon länger gespielt, und es ist für mich der richtige Zeitpunkt. Ich freue mich nun darauf, in Zukunft mehr Zeit für meine Familie und Freunde zu haben und mich beruflich weiterzuentwickeln" , so Annike Krahn.

Trotzdem möchte die 137-fache Nationalspielerin diese Karriere natürlich nicht auf einem Abstiegsplatz beenden. Um die vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer aufzuholen, bleiben der 31-Jährigen mit Bayer Leverkusen allerdings nur noch drei Spiele Zeit. Daher müssen nach dem Patzer bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach (1:2) am Mittwoch (10.05.2017) gegen den Tabellenzweiten Potsdam unbedingt drei Punkte eingefahren werden.

Die Situation, die Annike Krahn bereits Anfang April als "kompliziert" bezeichnet hat, ist also noch komplizierter geworden, und Bayer hat es auch nicht mehr selbst in der Hand. An den letzten beiden Spieltagen warten zudem mit Freiburg und Essen noch zwei weitere Gegner aus der oberen Tabellenhälfte.

Acht Jahre spielte die gebürtige Bochumerin beim FCR Duisburg

Annike Krahn nach dem Olympiasieg in Rio

Krahns Karriere hätte unabhängig vom Ausgang dieser Saison kaum glanzvoller verlaufen können. Das ist klar, seitdem die gebürtige Bochumerin im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Brasilien nach dem 2:1-Finalsieg gegen Schweden im Maracanã-Stadion von der internationalen Bühne abtrat: Europameisterin (2009/2013), Weltmeisterin (2007), Olympiasiegerin (2016) - eine Titelsammlung, die nur wenigen vorbehalten ist.

Da gehen die zwei DFB -Pokalsiege (2009/2010) und der Gewinn des Uefa-Cups (2009) mit dem FCR Duisburg, für den sie von 2004 bis 2012 die Schuhe schnürte, beinahe unter. "Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören" , hatte Krahn nach dem Olympiasieg in Rio gesagt. Da sie mit Leverkusen derzeit im Abstiegskampf steckt, wählte sie am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter für das Ende ihrer aktiven Laufbahn andere Worte. "Schicht im Schacht: Am Saisonende ist Schluss."

Stand: 09.05.2017, 17:13