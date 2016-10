Die Auslosung am Montag (17.10.16) in Nyon brachte für die Wolfsburgerinnen Eskilstuna United als Gegner. Die Bayern spielen zunächst zu Hause, Wolfsburg muss erst auswärts antreten.

Dabei wurden die Gegner der deutschen Mannschaften allerdings nicht im eigentlichen Sinn gelost. Bayern und der VfL wären aufeinandergetroffen. Da ein nationales Duell im Achtelfinale ausgeschlossen ist, wurden die jeweiligen Gegner bei der Prozedur "weitergereicht".

Die Hinspiele werden am 9. und 10. November ausgetragen, die Rückspiele finden am 16. und 17. November statt. Das Finale steigt am 1. Juni in Cardiff.

sid | Stand: 17.10.2016, 14:12