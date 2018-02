Frankfurt gewinnt unter Protesten der Fans

Das Spiel stand allerdings trotz seiner sportlichen Brisanz fast ausschließlich im Zeichen der Fan-Proteste. Mit Trillerpfeifen und Tröten sorgten die Anhänger der Heimmannschaft bei gegnerischem Ballbesitz für eine ohrenbetäubende Geräuschkulisse, verzichteten zudem weitgehend auf einen Support der eigenen Elf. Einige Zuschauer waren der Partie zudem trotz gültiger Tickets gleich ganz fern geblieben.

Massive Fanproteste

Proteste der Fans in Frankfurt

Auf Spruchbändern wie "Wir pfeifen auf das Montagsspiel" , "Fankultur muss leiden, Einschaltquoten steigen" oder "Montags hat selbst mein Friseur frei" formulierten die Fans mal humorvoll, mal bissig ihren Protest gegen die Deutsche Fußball Liga ( DFL ). Vor dem zweiten Durchgang schossen sie dann gleich mehrfach Hunderte Tennisbälle auf den Rasen, sodass sich der Wiederbeginn der Partie verzögerte.

Die Frankfurter Vereinsführung hatte sich im Vorfeld mit den Anhängern solidarisiert. Unter anderem wurden deshalb vor Spielbeginn Teile der Fankurve in den Innenraum gelassen, um auch dort in einem geordneten Protest ihre Banner zu präsentieren. Unmittelbar vor dem Einmarsch der Mannschaften erklang über die Stadionlautsprecher Bob Geldorfs Rockklassiker "I don't like Mondays" .

Unterhaltsame Partie