Preußen Münster ist im Abstiegskampf angekommen

Preußen Münster ist in der 3. Liga im Abstiegskampf angekommen. Am Freitagabend (17.11.2017) kassierte die Mannschaft von Trainer Benno Möhlmann beim Halleschen FC eine 0:3-Niederlage und ist in der Tabelle auf Rang 17 abgerutscht.

Nachdem Fabian Baumgärtel (10. Minute) und Stefan Kleineheismann (38.) den Hausherren eine 2:0-Pausenführung beschert hatten, machte Martin Röser (66.) in Hälfte zwei nach einem Konter den Sack zu. Die Münsteraner haben Aufstiegsaspirant Fortuna Köln zwar zuletzt ein 1:1-Remis abgetrotzt, von den vergangenen 13 Ligaspielen allerdings nur eins gewonnen.

Spitzenduell in Köln verspricht intensive Zweikämpfe

Kölns Torwart Tim Boss mahnt: "Wir müssen gegen Magdeburg von Anfang an bereit sein."

Drei Spiele in Folge konnte der 1. FC Magdeburg in der Liga nicht mehr gewinnen. Davon profitierte die Fortuna aus Köln, die an der Mannschaft aus Sachsen-Anhalt vorbeizog und nun nach 15 Spielen den zweiten Tabellenplatz belegt. Beide Teams sind punktgleich. Die Elf von Uwe Koschinat will am Samstag (18.11.2017, 14 Uhr) für das vierte sieglose Spiel der Gäste sorgen und mit einem Sieg einen kleinen Vorsprung auf den Relegationsplatz erspielen. Das wird vor einer für Fortuna-Verhältnisse großen Kulisse stattfinden. Bis zu 5.000 Zuschauer erwarten die Südstädter für das Topspiel, das zumindest aus Gästesicht kein Torspektakel zu werden verspricht. Denn in den letzten drei sieglosen Partien konnten die Magdeburger keinen Treffer erzielen. Die Ladehemmung der Gäste könnte den bislang so defensivstarken Kölnern entgegenkommen.