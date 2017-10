Fortuna Düsseldorf will Siegesserie ausbauen

Diese Woche hat sich Friedhelm Funkel mit Berti Vogts unterhalten. " Ich habe eine richtig gute Mannschaft, bestimmt 17 Spieler, die auf einem gleich hohen Niveau spielen ", schwärmte der Coach von Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf dem früheren Fußball-Bundestrainer vor. Funkel ist von seinem Team begeistert.

Den 2:0-Sieg gegen Bielefeld fand Funkel "fantastisch"

Dass er in der vergangenen Woche seinen geschätzten Co-Trainer Peter Hermann an den deutschen Rekordmeister Bayern München verloren hat, trübt die gute Laune des 63-Jährigen nicht: " Wir blicken nach vorne und nicht zurück. " Im ersten Spiel ohne die Unterstützung des Vertrauten von Bayern-Coach Jupp Heynckes zeigte die Fortuna beim Sieg in Bielefeld (2:0) ihre bislang beste Saisonleistung. " Ich bin ja oft sehr kritisch. Aber das war fantastisch ", so Funkel.

Adam Bodzek ist bei Fortuna ins Training zurückgekehrt.

Von der Bundesliga-Rückkehr der Fortuna nach fünfjähriger Abstinenz will der Trainer-Routinier deshalb noch nichts wissen. " Träumen vom Aufstieg dürfen alle, wir aber müssen weiter hart arbeiten ", sagt der Aufstiegsspezialist. Mit Bayer Uerdingen (1992, 1994), dem MSV Duisburg (1996), dem 1. FC Köln (2003) und Eintracht Frankfurt (2005) gelang ihm schon fünfmal der Sprung ins Oberhaus. Damit ist Funkel Rekordhalter im deutschen Fußball.

Personell hat die Fortuna wieder mehr Optionen

Raphael Wolf ist ein starker Vertreter für Michael Rensing.

Um diese Bestmarke auszubauen, will er am Freitag (20.10.2017) gegen Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt (18.30 Uhr) mit dem fünften Sieg in Serie die Spitzenposition der Fortuna festigen. Dass das trotz der zehn Punkte Vorsprung vor den Lilien kein Selbstläufer wird, weiß Funkel: " Es ist doch klar, dass wir die nächsten 24 Spiele nicht unbesiegt bleiben. " So rechnet er auch gegen Darmstadt mit einer Partie, in der seine Spieler " bis zum Abpfiff konzentriert arbeiten " müssen, um den nächsten Dreier einzufahren.

Personell hat Funkel wieder mehr Optionen für die von ihm gepflegten kleinen Rotationen im Team. Havard Nielsen und Adam Bodzek sind wieder im Mannschaftstraining und könnten gegen Darmstadt in den Kader zurückkehren. Dagegen wird der nach seinem Rippenbruch nach wie vor nicht voll belastbare Michael Rensing im Tor weiter von Raphael Wolf vertreten.

Am Dienstag geht es im Pokal gegen Mönchengladbach

Am Dienstag (24.10.2017) gibt es dann keine Punkte, aber einen Platz im Achtelfinale des DFB-Pokals zu gewinnen, wenn die Fortunen Bundesligist Borussia Mönchengladbach zum Zweitrundenduell erwarten. " Wie spielen vor ausverkauftem Haus mit 50.000 Zuschauern und haben nichts zu verlieren. Im Moment spielt das Match in unseren Köpfen aber noch keine Rolle ", sagte Funkel.

Stand: 19.10.2017, 17:24