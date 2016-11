Während das mit vielen Bundesligaprofis gespickte Team von Trainer Marcel Koller nach einer 0:1 (0:0)-Niederlage am Samstag (12.11.16) in der Gruppe D bereits mit dem Rücken zur Wand steht, übernahmen die Iren vorerst die Tabellenspitze.

Irland, das im Ernst-Happel-Stadion durch James McClean (48.) zu seinem dritten Gruppensieg kam, übernahm zunächst mal vor dem Abendspiel zwischen Serbien (7) und Wales (5) in Cardiff mit zehn Zählern die Tabellenführung. Österreich liegt mit nur vier Zählen auf Rang vier vor Georgien, das nach einem 1:1 (1:0) gegen Moldau zwei Punkte auf seinem Konto hat.

Kroatien gewinnt Geisterspiel

Auch Kroatiens Nationalmannschaft bleibt in der WM -Qualifikation weiter ungeschlagen. Im Spitzenspiel der Gruppe I besiegte die Mannschaft von Trainer Ante Cacic am Samstag in Zagreb vor leeren Rängen das EM -Überraschungsteam aus Island mit 2:0 (1:0). Marcelo Brozovic (15./90.+1) von Inter Mailand avanchierte mit einem Doppelpack für die Gastgeber zum Matchwinner.

Kroatiens Stürmer Andrej Kramaric vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim wurde in der zweiten Halbzeit für Superstar Ivan Rakitic vom FC Barcelona eingewechselt. Nach einem groben Foulspiel an Islands Birkir Bjarnason sah der frühere Bundesligaprofi Ivan Perisic (90.+3) die Rote Karte. Mit nun zehn Punkten steht Kroatien vor Island an der Tabellenspitze.

Der EM -Viertelfinalist, der am Balkan seine erste Niederlage in der Qualifikation kassierte, rangiert mit sieben Zählern auf Platz zwei. Die Partie gegen Island war das letzte von zwei Geisterspielen, welche die Kroaten nach diskriminierenden Gesängen ihrer Fans bei den Länderspielen gegen Israel und in Ungarn im März durch den Weltverband FIFA auferlegt bekommen hatten.

Erster Sieg für die Türkei

Die Türkei darf sich derweil nach dem verpatzten Quali-Start wieder Hoffnungen auf die WM -Endrunde in Russland machen. Mit Bayer Leverkusens Spielmacher Hakan Calhanoglu in der Startelf besiegten die Türken den Kosovo 2:0 (0:0).

Durch den ersten Sieg hat die Türkei als Gruppenvierter hinter der punktgleichen Ukraine zwei Zähler Rückstand auf Island. Burak Yilmaz (51.) von Galatasaray Istanbul war nach Vorlage des Mainzers Yunus Malli erfolgreich, Volkan Sen (55.) von Fenerbahce legte kurz darauf nach. Am Abend spielten noch die Ukraine gegen Finnland.