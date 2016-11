Die beiden Liverpool-Profis Daniel Sturridge (24.) und Adam Lallana (50.) sowie Chelseas Gary Cahill (61.) erzielten am Freitagabend (11.11.2016) im Londoner Wembleystadion die Tore zum 3:0-Sieg im 113. Aufeinandertreffen der Erzrivalen. Durch den Sieg blieben die Engländer nach vier Spielen mit zehn Punkten Tabellenführer in der Gruppe F. Schottland ist mit vier Zählern Fünfter und damit Vorletzter.

Vor 87.000 Zuschauern erwischte Schottland zwar den besseren Start und hatte zunächst auch mehr Ballbesitz. Doch vor dem Tor waren die Gäste zu harmlos. Ganz im Gegensatz zu England. Mit dem ersten gefährlichen Angriff erzielte Daniel Sturridge, der unter Jürgen Klopp beim FC Liverpool nur zweite Wahl ist, die Führung für England.

In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: James Forrest verpasste nach schwungvollem Start Schottlands den Ausgleich, als er den Ball neben das Tor schoss. Fast im Gegenzug erhöhten die Engländer durch Liverpool-Profi Adam Lallana auf 2:0. Kurz darauf machte Gary Cahill vom FC Chelsea mit dem 3:0 alles klar für die Gastgeber. Englands Rekordtorschütze Wayne Rooney gab gegen Schottland sein Startelf-Comeback. Der Kapitän hatte im WM-Qualifikationsspiel in Slowenien (0:0) die meiste Zeit auf der Bank gesessen.

England und Schottland mit "Poppy"-Binde - trotz FIFA-Verbots

Wegen der besonderen Rivalität zwischen den englischen und schottischen Fans hatte die Polizei die Partie als Hochrisiko-Spiel eingestuft und die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Ursprünglich waren rund 6500 Tickets für die Schottland-Anhänger vorgesehen. Aufgrund der hohen Nachfrage gab der englische Fußballverband FA aber 7000 weitere Eintrittskarten für die Gäste frei. Im Stadion blieb es friedlich.

Am Remembrance Day trugen die Spieler beider Mannschaften schwarze Armbinden mit der sogenannten "Poppy"-Blume. Die rote Klatschmohn-Blüte erinnert an den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg. Der Weltverband FIFA hatte die Armbinden untersagt und damit eine Protestwelle in Großbritannien ausgelöst. Beide Nationalteams müssen möglicherweise mit einer Geldstrafe oder einem Punktabzug in der WM-Qualifikation rechnen.

Frankreich mit emotionalem Sieg gegen Schweden

Auch Frankreich liegt weiter auf WM-Kurs, die Equipe hatte beim 2:1-Heimerfolg gegen Schweden allerdings viel Mühe. Paul Pogba (58.) und Dimitri Payet (65.) trafen an einem emotionalen Abend im Stade de France für den Weltmeister von 1998, der in Gruppe A mit zehn Punkten nun klar vor den zuvor ungeschlagenen Schweden (7) liegt. Die Nordeuropäer waren durch Emil Forsberg (54.) von Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig in Führung gegangen. Auf Platz drei folgen die Niederlande mit vier Zählern.

Vor Anpfiff hatte es zunächst eine Schweigeminute für die 130 Opfer der Anschläge von 13. November 2015 gegeben, auf der Tribüne nahn Frankreichs Präsident Francois Hollande Platz. Vor einem Jahr waren im Vorlauf des Spiels zwischen Frankreich und Deutschland in Stadionnähe vier Menschen gestorben, darunter zwei Selbstmordattentäter.

Lewandowski mit Doppelpack für Polen

In der Gruppe E konnte sich Polen auf die Treffsicherheit von Robert Lewandowski verlassen. Der Bayern-Torjäger hatte mit einem Doppelpack maßgeblichen Anteil am 3:0-Erfolg in Rumänien. In der 56. Minute des Spiels in Bukarest explodierte neben Lewandowski ein Böller, er ging zu Boden und wurde behandelt. Der Torjäger konnte jedoch weiterspielen - und erzielte prompt noch zwei Treffer 83. und 90.+1./Foulelfmeter).

In der deutschen Qualifikationsgruppe C kassierte Aserbaidschan, im kommenden Jahr erster Gegner der DFB-Elf in der WM-Qualifikation, im vierten Spiel die erste Niederlage. Aserbaidschan unterlag in Belfast dem EM-Teilnehmer Nordirland mit 0:4 (0:2) und musste mit sieben Zählern den zweiten Tabellenplatz hinter Weltmeister Deutschland an die punktgleichen Briten abgeben.

red/dpa/ sid | Stand: 11.11.2016, 22:35