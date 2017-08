Kein Nedved, kein Rosicky, kein Cech: Der tschechische Fußball ängstigt europaweit niemanden mehr. Die Stars der "goldenen Generation" sind überwiegend im Ruhestand, der Umbruch der Nationalmannschaft lief schleppend an. Kein Wunder, dass der Vize-Europameister von 1996 vor dem Duell am Freitag (01.09.17) mit Fußball-Weltmeister Deutschland in der WM-Qualifikation in Prag tief stapelt.

"Gegen Deutschland wären wir mit einem Unentschieden sicher zufrieden" , sagte Abwehrspieler Theo Gebre Selassie von Werder Bremen. Denn Tschechien dümpelt fußballerisch vor sich hin. Für die vergangenen beiden Weltmeisterschaften nicht qualifiziert, bei der EM im Vorjahr als Gruppenletzter gescheitert. In der WM-Quali läuft es durchwachsen. Die Reprezentace liegt in der Gruppe C mit neun Punkten aus sechs Spielen auf Rang drei hinter den Nordiren (13).