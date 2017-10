"Die Seele ist in die Körper zurückgekehrt", jubelte die größte Zeitung "Clarín". "Ein übergroßer Messi lässt Argentinien zur WM fahren." Messis erleichterter Nationaltrainer Jorge Sampaoli, dem seit seinem Start im Sommer nur drei Unentschieden mit Argentinien geglückt waren, meinte: "Er ist der beste Spieler der Geschichte."

Messi korrigiert den Start

Für Argentinien begann es denkbar schlecht. Es waren 37 Sekunden gespielt, da stand es durch das Tor von Romario Ibarra 1:0 für Ecuador im Atahualpa-Stadion in 2.800 Meter Höhe in Quito. Es war das schnellste Gegentor für Argentinien in 116 Jahren. Mit diesem Spielstand war Argentinien raus.

Doch Messi wurde mit drei Toren (12., 20., 62.) zum Helden des Abends und verhinderte ein historisches Debakel des zweimaligen Weltmeisters, der zuletzt vor 47 Jahren eine WM (1970 in Mexiko) verpasst hatte.

Messi war zwischenzeitlich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, nun hat er mit 30 Jahren doch noch seine letzte Chance, seine Karriere mit einem WM-Titel zu krönen. Messi habe die "epische Partie gespielt, die ihm noch fehlte", meinten Kommentatoren mit Blick auf oft enttäuschende Leistungen im Trikot der Nationalmannschaft.

Chile als großer Verlierer

Der dramatische letzte Spieltag hinterließ aber mit Chile einen großen Verlierer. Der Gewinner der Copa América wird die WM-Endrunde in Russland verpassen. Chiles Trainer Juan Antonio Pizzi erklärte nach dem 0:3 bei Spitzenreiter Brasilien seinen Rücktritt. Der gelbgesperrte Arturo Vidal vom FC Bayern München hatte zuvor schon mit dem Rücktritt geliebäugelt und meinte nach dem Spiel via Twitter: "Vielen Dank für alles". Er habe in jedem Spiel "sein Leben gegeben".