Platz drei möglich, Platz sieben auch

Es wird ein "Herzschlagfinale". Argentinien liegt vor dem letzten Spieltag auf Platz sechs der Südamerika-Gruppe. Die ersten Vier sind in Russland dabei, der Fünftplatzierte kann in den Playoffs gegen den Ozeanienvertreter Neuseeland noch auf den WM-Zug springen.

Brasilien ist seit Wochen qualifiziert, Uruguay ist praktisch durch. Dahinter kämpfen Chile, Kolumbien, Peru und eben Argentinien um die Plätze. Sogar Paraguay hat als Siebter noch Chancen.

Die Weiß-Himmelblauen können in der Tabelle noch Dritter werden. Aber auch Siebter. Bei einem Sieg in Quito wäre man mindestens Fünfter und damit in den Playoffs, da die direkten Konkurrenten Peru und Kolumbien gegeneinander spielen und Argentinien eine Mannschaft überholen würde. Wenn Peru und Kolumbien unentschieden spielen, würde Argentinien sogar an beiden vorbeiziehen.

Hätte, wenn und aber

Reicht es in Ecuador nur zu einem Punkt, dann wird die Sache kompliziert. Dann müsste Peru gegen Kolumbien verlieren oder Peru müsste Kolumbien mit zwei Toren Unterschied schlagen. Außerdem darf Paraguay dann nicht gegen Venezuela gewinnen - falls doch, müsste Brasilien Chile mit zwei Toren Differenz bezwingen - damit Argentinien an Chile vorbeizieht. Und selbst bei einer Niederlage sind die Playoffs noch drin. Alles kapiert? Nein? Verständlich.

"Lachnummer und Zirkus"

Neben der Angst regt sich Unmut. Auch wenn es am Ende nicht reicht, kann es so nicht weiter gehen. Das wissen alle. Für Trainerlegende Cesar Luis Menotti ist die Lage "konfus und gefährlich fern der Realität" . Zudem beklagte er, dass sich Argentinien "zur Lachnummer der Welt" und zum "Zirkus" gemacht habe. Vor allem in der Offensive läuft es nicht. Mickrige 16 Tore in 17 Qualifikationsspielen, bei den letzten 73 Torabschlüssen ein einziger Treffer, und das auch noch per Eigentor des Gegners - eine miserable Statistik.

Topstürmer auf der Bank, miese Statistik

Will man nicht erstmals seit 47 Jahren eine Endrunde verpassen, muss Argentinien das Tor wieder finden. Doch alles deutet darauf hin, dass Trainer Jorge Sampaoli erneut Juventus Turins Topstürmer Dybala und auch Mauro Icardi, Torgarant bei Inter Mailand, wie beim 0:0 gegen Peru zunächst auf die Bank setzt.

Die Bilanz im Estadio Atahualpa von Quito: In sechs Duellen drei Niederlagen, zwei Remis und nur ein Sieg. Pikante Note am Rande: Bei Ecuador sitzt mit Jorge Celico ein argentinischer Trainer auf der Bank.

Bangen um Messi

Für Messi, der schon 2016 nach der Niederlage im Finale um die Copa América kurzzeitig aus der Nationalelf zurückgetreten war, geht es wohl um die letzte WM-Chance. Er ist inzwischen 30 Jahre alt. "Die 80er und 90er waren die Jahre Maradonas, die letzten zehn die von Messi" , sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino der Zeitung "La Nación": "Messi muss noch eine WM gewinnen." Die Fans fürchten indes, der Superstar könnte bei einem Scheitern erneut zurücktreten, und zwar endgültig.

red/sid/dpa | Stand: 10.10.2017, 12:55