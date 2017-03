Messis Sperre verdirbt Argentinien den Abend

Die Argentinier unterlagen in La Paz dem Tabellenvorletzten Bolivien 0:2 und stehen in der Südamerika-Gruppe nur noch auf Rang fünf, der keine direkte Qualifikation für die WM in Russland bedeuten würde.

Fast acht Jahre nach ihrer historischen 1:6-Pleite in Bolivien holte die Vergangenheit die Argentinier wieder ein: Juan Carlos Acre (31.) und Marcelo Moreno (52.) besiegelten die vierte Qualifikations-Pleite des WM-Zweiten.

Messi wegen Schiedsrichter-Beleidigung gesperrt

Messi war kurz vor dem Anpfiff von der FIFA für vier WM-Qualifikationsspiele gesperrt worden - Messi hatte den Schiedsrichter-Assistenten bei Argentiniens 1:0-Sieg am vergangenen Donnerstag gegen Chile beleidigt.

Tor für Bolivien - und dann noch eins. Und keines für Argentinien: 0:2.

Sollte der angekündigte Einspruch des argentinischen Verbandes erfolglos bleiben, fehlt der Torjäger vom FC Barcelona noch in den Begegnungen mit Uruguay, Venezuela und Peru. Erst im letzten Spiel gegen Ecuador steht Messi wieder zur Verfügung.

Brasilien hat Russland-Ticket sicher

Brasilien hat sich unterdessen bereits für die WM 2018 qualifiziert. Nach dem 3:0 über Paraguay bauten die Brasilianer ihren Vorsprung auf den Zweiten Kolumbien auf neun Punkte aus.

Der Selecao ist bei noch vier ausstehenden Spieltagen der vierte Platz nicht mehr zu nehmen. Die Südamerikaner sind neben Gastgeber Russland damit das erste qualifizierte Team.

Trotz eines verschossenen Foulelfmeters überragte dabei Neymar - unter anderem traf er nach einem Solo über den halben Platz zum 2:0. Liverpool-Legionär Philippe Coutinho und Marcelo von Real Madrid steuerten die weiteren Tore bei.

Hinter Brasilien zog Kolumbien mit einem 2:0 (0:0) in Ecuador auf Platz zwei vor. Auch Chile nutzte den Ausrutscher der Argentinier und kehrte mit einem 3:1 (3:0) gegen Venezuela auf Platz vier zurück. Dritter ist Uruguay, das überraschend in Peru 1:2 (1:1).

Thema in: Sport am Morgen, Deutschlandfunk, Mittwoch, 29.3., 7.55 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 29.03.2017, 08:39