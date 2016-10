Ohne Lionel Messi geht bei Argentinien kaum etwas: Der zweifache Weltmeister muss nach einer Heimpleite gegen Paraguay um die Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland bangen. Der verletzte Superstar wurde beim 0:1 der "Albiceleste" in Córdoba gegen Paraguay schmerzlich vermisst. Das goldene Tor erzielte Derlis González in der 17. Minute - mit dem Sieg im Stadion Mario Kempes konnte Paraguay erstmals in der WM -Qualifikation in Argentinien gewinnen.

Argentiniens Agüero scheitert vom Punkt

"Es gibt keine Ausreden, wir haben schlecht gespielt", sagte Sergio Agüero von Manchester City, der in der 46. Minute auch noch mit einem Elfmeter an Paraguays Torwart Justo Villar gescheitert war. Gonzalo Higuain (Juventus Turin) trat in der 63. Minute wenige Meter vor dem Tor an einer Hereingabe vorbei. Nach dem Schlusspfiff gab es Pfiffe für den uninspirierten Auftritt der Elf von Trainer Edgardo Bauza.

Neuer Tabellenführer ist Brasilien, das unter Neu-Trainer Tite beim 2:0 in Venezuela den vierten Sieg im vierten Spiel feierte. Der fünffache Weltmeister führt nun mit 21 Punkten die Tabelle vor Uruguay (20) an, gefolgt von Ecuador und Kolumbien (beide 17). Nach zehn Spieltagen liegt Argentinien mit 16 Punkten auf Platz 5 - für die WM 2018 in Russland qualifizieren sich nur die ersten vier Teams direkt. Die fünftplatzierte Mannschaft spielt im Playoff gegen den Vertreter eines anderen Kontinentalverbandes um ein weiteres Ticket.