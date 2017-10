Noch neun Teams für die Fußball-WM in Russland gesucht

Europa

9 der 13 europäischen Startplätze sind vergeben, in den Playoffs nachsitzen müssen: Italien, Dänemark, Kroatien, Schweden, Griechenland, Nordirland, Irland und die Schweiz.

Die Auslosung findet am 17. Oktober um 14 Uhr in Zürich statt. Gespielt werden die europäischen Playoff-Partien in der Zeit vom 9. bis 14. November, der genaue Spielplan wird nach der Auslosung festgelegt. Maßstab für die Setzliste ist die FIFA-Weltrangliste, die am 16. Oktober bekanntgegeben wird. Nach aktuellem Stand wären die Schweiz, Italien, Kroatien und Nordirland gesetzt und damit in Lostopf 1.

Südamerika/Ozeanien

Peru erreichte Rang fünf in der WM-Qualifikation in Südamerika und spielt in den Play-offs gegen Ozeanienenmeister Neuseeland. Die Partien finden im November statt, voraussichtlich am 6. und 14. November.

Asien/Nord-, Mittelamerika und Karibik

Australien setzte sich in den Playoffs gegen Syrien durch und trifft in den finalen Playoffs voraussichtlich am 6. und 14. November auf den CONCACAF-Vertreter Honduras.