Marcel Koller schlug eine Menge Skepsis entgegen, als er im November 2011 das Amt als Nationaltrainer Österreichs übernahm. Ein Schweizer als ÖFB-Teamchef - in den heimischen Medien sorgte diese Entscheidung für Unverständnis. Was damals kaum jemand für möglich hielt: Koller hauchte dem brachliegenden Fußball in der Alpenrepublik neues Leben ein. In der vergangenen EM-Qualifikation stürmte das Team mit neun Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage zum Turnier nach Frankreich.

Die Folge: Fußball-Österreich wähnte sich bereits auf Augenhöhe mit den großen Nationen. Dank der Qualifikation kletterte Österreich in der FIFA-Weltrangliste schließlich auf Rang zehn, vor England, Italien und Frankreich.

Zurück in der harten Realität

Marcel Koller (l.) und Aleksandar Dragovic sind nach dem EM-Aus geknickt

Doch dann schied Österreich in der vermeintlich leichten Gruppe F mit Portugal, Island und Ungarn mit nur einem Punkt schon nach der Vorrunde aus. Eine Enttäuschung, an der das Land bis heute zu knabbern hat. Marcel Koller durfte bleiben, soll Österreich nun aber unbedingt zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland führen. Doch genau das ist in Gefahr. Und so hat Koller pünktlich zum fünfjährigen Dienstjubiläum seine erste richtige Krise seiner Amtszeit.

Gegen Irland muss ein Sieg her

Wenn Österreich am Samstag (12.11.) Irland empfängt, steht die ÖFB-Elf unter Druck. Die Iren belegen derzeit mit sieben Punkten hinter Serbien (7) Platz zwei, der immerhin zur Teilnahme an den Playoffs befähigt, Österreich folgt mit nur vier Punkten aus drei Spielen auf Rang vier - noch hinter der EM-Überraschung Wales (5).

Hoffnung macht immerhin der Spielplan: Noch sind sieben Spiele zu absolvieren, zudem nehmen sich am Wochenende Wales und Serbien im direkten Duell Punkte weg. Mit einem Sieg gegen Irland sähe die österreichische Situation daher wieder ganz anders aus.

Auf ihn kommt es jetzt an: David Alaba

Trotzdem ist Marcel Koller gefordert. Er muss seiner strauchelnden Elf wieder das Selbstverständnis einimpfen, das Österreich durch die letzte EM-Quali half. Und er muss die richtigen taktischen Entscheidungen treffen: Wer kann den zurückgetretenen Kapitän Christian Fuchs ersetzen, menschlich wie sportlich? Tut man David Alaba, der bei der Europameisterschaft teilweise als hängende Spitze agierte, einen Gefallen damit, ihn auf dem Platz mal hier und dann wieder dort aufzustellen?

Die Chance für Schöpf?

Da passt es ins Bild, dass Koller verletzunsgbedingt auf drei Stammspieler verzichten muss. Stammkeeper Robert Almer (Kreuzbandriss) muss er genauso ersetzen wie Mittelfeldmotor Zlatko Junuzovic (Knieprobleme) und Innenverteidiger Sebastian Prödl (Adduktorenprobleme). Im Tor wird daher Leverkusens Nummer zwei Ramazan Özcan stehen, die enstandene Lücke in der Offensive könnte Alessandro Schöpf, hinter dem erfolgreiche Wochen mit dem FC Schalke 04 liegen, schließen. Wie auch immer Koller entscheidet: Seine Änderungen müssen sitzen, sonst rückt die WM in Russland in weite Ferne.

Stand: 10.11.2016, 08:00