Es ist noch nicht lange her, da war Marcel Koller Heilsbringer und Hoffnungsträger einer ganzen Fußballnation. Dass der Trainer aus der Schweiz die österreichische Nationalmannschaft aus den Niederungen des europäischen Fußballs geholt und erstmals seit acht Jahren wieder zu einer Europameisterschaft geführt hatte, brachte dem 56-Jährigen im Nachbarland eine Art Heldenstatus ein.

Doch nach einer völlig verkorksten EM in Frankreich und zuletzt schlechten Ergebnissen in der WM-Qualifikation hat sich der Wind gedreht. Vor dem Spiel gegen Moldawien in Wien ist der Druck auf den früheren Bundesliga-Coach des VfL Bochum und des 1. FC Köln hoch. Kollers Kritiker in der Alpenrepublik haben sich in Stellung gebracht, es wird längst öffentlich über die Zukunft des Teamchefs diskutiert.

"Schatten seiner selbst"

"Seit der EM in Frankreich ist das Nationalteam nur noch ein Schatten seiner selbst" , schrieb die "Kronen-Zeitung" nach der 0:1-Niederlage gegen Irland und fragte frech: "Muss der Schweizer jetzt entlassen werden?" Auch das Boulevard-Blatt "Österreich" hat sich auf den Trainer eingeschossen. "Scheitert unser Teamchef an seiner Sturheit?" , fragte das Blatt.

Tatsache ist, dass Koller seit der EM nicht mehr das glücklichste Händchen hat, wenn es um Personalentscheidungen geht. Vor allem an der richtigen Position für Bayern-Star David Alaba ist längst eine Dauer-Diskussion entbrannt. In München zu einem Linksverteidiger von Weltformat gewachsen, spielt Alaba in der Nationalmannschaft überall - nur nicht links hinten. Gegen Moldawien wird er nun erstmals als Kapitän auflaufen.

Erschreckende Bilanz

An Koller geht die Kritik nicht spurlos vorbei. "Als Trainer brauchst du natürlich Ergebnisse" , sagt der Coach. Die Bilanz seit der erfolgreichen EM-Qualifikation ist aber erschreckend: Drei Siegen gegen die Fußball-Zwerge Albanien, Malta und Georgien stehen drei Unentschieden und sieben Niederlagen gegenüber.

Dabei hatte Österreich gut angefangen in der WM-Qualifikation. Nach einem 2:1-Erfolg in Georgien reichte es gegen den EM-Halbfinalisten Wales immerhin zu einem 2:2. Dann musste das Team allerdings ein 2:3 in Serbien und besagtes 0:1 gegen Irland einstecken. Tabellenplatz eins, der das Ticket für die WM 2018 in Russland bedeutet, liegt schon in weiter Ferne. Auch auf Platz zwei, der immerhin noch zu zwei Playoff-Spielen berechtigt, sind es schon vier Punkte Abstand.

"Schon andere Gewitter elebt"

Auch die Fans wenden sich ab. Zum letzten Testspiel gegen die Slowakei kamen nur rund 14.000 Zuschauer. Und das, obwohl alle Tickets nur fünf Euro gekostet hatten.

"Es ist eine sehr mühsame, schwierige Phase, absolut" , gesteht Koller. Allerdings habe er in seiner Karriere bereits schlimmere Dinge mitgemacht. "Ich habe schon andere Gewitter erlebt" , sagt er. Immerhin gibt es seitens der Verbandsführung noch Rückendeckung für den Coach, dessen Vertrag vor der EM noch unter großem Jubel in ganz Österreich bis zum Ende der WM-Qualifikation verlängert worden war.

Zweckoptimismus und Kampfparolen

In Österreich flüchtet man sich in Zweckoptimismus. Abwehrchef Aleksandar Dragovic von Bayer Leverkusen will nur noch nach vorne schauen: "Wir beginnen bei Null. Es ist ein neues Jahr", sagt er. Marko Arnautovic von Stoke City nimmt derweil sich und die Kollegen in die Pflicht. "Die Formation ist gleichgültig, gegen Moldawien kommt es auf die Einstellung an. Jeder muss mit einer hundertprozentigen Einstellung in das Spiel" , sagt der ehemalige Bremer.

Hoffnung auf Burgstaller

Vielleicht kann es ja Guido Burgstaller richten. Der Schalker Stürmer wurde nach fast einem Jahr wieder nominiert und will seinen persönlichen Erfolgslauf auch in der Nationalmannschaft fortsetzen. So kündigte der 27-Jährige an, "das Selbstvertrauen von Schalke mitnehmen" zu wollen.

Darauf hofft auch Koller. Der hatte erst zuletzt noch erklärt, man müsse den Torjäger womöglich in ein blaues Schalke-Trikot stecken, damit er auch im Nationalteam treffe. Burgstaller konterte: "Ich mag ja auch Rot sehr gern, das ist die Farbe des 1. FC Nürnberg, für den hab ich oft genug getroffen." Für die Franken erzielte der Stürmer in der Hinrunde der laufenden Spielzeit 14 Tore in 16 Ligaspielen. Für Schalke traf Burgstaller, der im Januar nach Gelsenkirchen gewechselt war, immerhin schon sechsmal in 14 Pflichtspielen, lieferte zudem zwei Vorlagen. Im Nationalteam dagegen ist die Bilanz des Kärntners noch ausbaufähig. Neun Einsätze stehen zu Buche - aber noch kein Treffer.

Zahlreiche Bundesligaprofis

Neben Burgstaller stehen auch David Alaba (Bayern München), Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger (FC Augsburg), Markus Suttner (FC Ingolstadt), Martin Harnik (Hannover 96), Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer (beide RB Leipzig), Zlatko Junuzovic (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Schalke 04) und Michael Gregoritsch (Hamburger SV) im Kader der Österreicher.

red/dpa/ sid | Stand: 24.03.2017, 08:28