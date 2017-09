Es ist noch nicht lange her, da überraschte das isländische Team die Fußballwelt, während Norwegen mal wieder einen Sommer ohne Endrunde erlebte. Bei der EM 2016 war das, Island kam gleich bei der ersten Endrundenteilnahme bis ins Viertelfinale - ein Erfolg, der wesentlich mit dem Trainerduo Lars Lagerbäck und Heimir Hallgrímsson zusammenhing.

Nach der EM trat Lagerbäck für viele überraschend nach viereinhalb Jahren zurück - er tat es auf dem Höhepunkt seines Schaffens in Island.

Typisch skandinavisch

Ob er noch einmal als Trainer arbeiten werde, ließ Lagerbäck, mittlerweile 69, zunächst offen. Anfang 2017 übernahm er nach langem Werben seitens des Verbandes die Auswahl Norwegens, deren Struktur er nun Stück für Stück seinen eigenen Vorstellungen anpasst.

Wie die aussehen, weiß man in Skandinavien nur allzu gut: Lagerbäck, der auch mehr als neun Jahre sein Heimatland Schweden trainierte, ist ein Verfechter eines klassischen 4-4-2-Systems, seine Mannschaften sind taktisch geschickt gestaffelt und pflegen einen körperbetonten Stil - typisch skandinavisch, mag da mancher denken.

Lob von Löw

Bundestrainer Joachim Löw hatte im Vorfeld der Partie eigentlich gar nicht groß über die Stärken und Schwächen der Auswahl Norwegens sprechen wollen, für die Arbeit seines Kollegen hatte er dann aber doch ein Lob parat. "Lagerbäck kann ein Team prägen. Mannschaften, die er trainiert hat, haben immer eine sehr positive Entwicklung genommen. Die traue ich Norwegen auch zu ", sagte Löw.

Und so wie der deutsche Bundestrainer sieht es auch die Mehrzahl der norwegischen Fußballfans. Mit Lagerbäck, so die landläufige Meinung, wird Norwegen mittelfristig die Chancen haben, mal wieder eine Endrunde zu erreichen. Das gelang zuletzt bei der Europameisterschaft 2000.

Neuaufbau ohne Skjelbred

Kurzrfristig wird das aber nichts werden. Die Endrunde im kommenden Jahr in Russland wird ohne Norwegen stattfinden, das ist bereits klar. Aus sieben Spielen holte man nur sieben Zähler, deren neun beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang zwei - ein aussichtsloses Unterfangen.

Lagerbäck aber spielt das in die Karten, er kann bereits jetzt ohne großen Druck den personellen Umbruch einleiten. Ohne den ehemaligen Kapitän Per Skjelbred von Hertha BSC, der kürzlich seine Karriere im Nationalmannschafts-Dress für beendet erklärt hatte, dafür mit einigen vielversprechenden Talenten, die sich an der Seite der Bundesliga-Profis Håvard Nordtveit (TSG Hoffenheim) und Rune Jarstein (Hertha BSC) entwickeln sollen.

Daehli und King als Hoffnungsträger

Mats Möller Daehli vom Zweitligisten FC St. Pauli ist einer dieser Hoffnungsträger, Joshua King ein anderer. King wurde bei Manchester United ausgebildet, tingelte dann Zeit unbemerkt durch Englands Zweitklassigkeit und gab zwischenzeitlich sogar ein kurzes, mittlerweile in Vergessenheit geratenes, Bundesliga-Gastspiel im Trikot von Borussia Mönchengladbach.

Zu mehr als zwei Kurzeinsätzen reichte es 2011/12 aber nicht, und so kehrte King schnell nach England zurück. Da spielt er auch heute noch, nur eben sehr viel erfolgreicher: Für den AFC Bournemouth erzielte er in der vergangenen Saison 18 Premier-League-Treffer.

King und Berge sind die Hoffnungsträger

Da ist es naheliegend, dass King, 25, der ganz große Hoffnungsträger in Norwegens No-Name-Offensive ist. Acht Tore erzielte er in 29 Länderspielen, er soll es in Zukunft richten.

Obenauf: Norwegens Sander Berge (Nr. 15)

Von Martin Ödegaard, der Anfang 2015 im Alter von 16 Jahren zu Real Madrid gewechselt war, spricht dagegen derzeit niemand mehr. Neun Länderspiele hat der immer noch erst 19-Jährige mittlerweile absolviert, beim niederländischen Erstligisten SC Heerenveen ist er Stammspieler - aber für Lagerbäck derzeit keine Alternative.

Längst nicht mehr nur eine Alternative sondern Stammspieler ist dagegen Sander Berge, 19. Lagerbäck verhalf dem zentralen Mittelfeldspieler vom belgischen Club KRC Genk Ende März zum Debüt im Nationalteam - seitdem war Berge stets mittendrin, wenn Norwegen spielte. Nicht wenige Experten trauen dem 1,93-Meter-Schlaks zu, dass er mal die Skjelbred-Lücke füllen kann. Ein größeres Kompliment muss man in Norwegens Fußballwelt lange suchen.

Stand: 04.09.2017, 08:00