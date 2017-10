Der Schock über die verpasste Qualifikation für die WM 2018 hielt sich am Dienstagabend (10.10.2017) in Grenzen. Denn schon vor dem 2:0-Sieg gegen Schweden durch zwei Tore von Arjen Robben war so gut wie sicher, dass die Niederlande Gruppenplatz zwei nicht mehr erreichen konnten. Ein Sieg mit mindestens sieben Toren Unterschied wäre nötig gewesen.

Die Niederlande verpassen damit nach der EM 2016 das zweite Fußball-Großereignis in Folge - und müssen sich neu erfinden. Das zeigt ein Blick auf drei große Baustellen.

Die Mannschaft

Die Personalie Robin van Persie steht sinnbildlich für das Dilemma. Der Stürmer war wichtiger Bestandteil der goldenen Generation, die 2010 WM-Silber und 2014 WM-Bronze holte. Während der verpatzten EM-Qualifikation verlor er 2015 seinen Kaderplatz, sollte der nächsten Generation Platz machen. Doch der Umbruch funktionierte nicht, sodass Trainer Dick Advocaat den niederländischen Rekordtorschützen (50 Treffer) zurückholte. Im vorentscheidenden Spiel in Frankreich kam van Persie, mittlerweile 34 Jahre alt und bei Fenerbahce in der Türkei unter Vertrag, als Joker. Die Niederlande verloren trotzdem sang- und klanglos 0:4, van Persie verletzte sich - und bereitete seiner großen Nationalmannschaftskarriere so ein bitteres Ende.

Die guten alten Zeiten beschwören zu wollen, hat also auch nicht geholfen. Von den Altstars waren neben van Persie nur Rekordnationalspieler Wesley Sneijder und Kapitän Robben übrig, wobei lediglich Robben noch Weltklasse verkörperte. Beide sind 33 Jahre alt, Robben ist bereits zurückgetreten, Sneijder dürfte ihm bald folgen. Das Problem: Der neuen Generation fehlt es an herausragenden Einzelspielern und deshalb an Struktur. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, wer von den talentierten Nachrückern das Zeug zum Führungsspieler hat. Kandidaten sind zum Beispiel die zentralen Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum (26, FC Liverpool) und Kevin Strootmann (27, AS Rom). In der Offensive ruhen die Hoffnungen auf Memphis Depay (23, Olympique Lyon), Davy Klaassen (24, FC Everton) oder Vincent Janssen (23, Fenerbahce).

Der Trainer

Dick Advocaat

Dick Advocaat ist mit seiner Mission WM-Qualifikation gescheitert. Nachdem er den glücklosen Danny Blind abgelöst hatte, war Kapitän Robben zunächst optimistisch. "Er bringt viel Energie mit und überträgt das auch auf die Mannschaft." Advocaats Bilanz in seiner dritten Amtszeit als Bondscoach ist mit vier Siegen aus fünf Spielen ordentlich. Aber in der entscheidenden Partie in Frankreich musste er die Demontage bei der 0:4-Niederlage machtlos mitansehen.

Zu Advocaats Verpflichtung hatte Hans van Breukelen, Sportdirektor des niederländischen Fußballverbandes KNVB, gesagt: "Es gab zwei Szenarien. Entweder entscheiden wir uns für eine langfristige Lösung oder wir versuchen alles, um uns noch für die WM 2018 zu qualifizieren." Letzteres hat nicht funktioniert. Jetzt brauchen die Niederlande für einen konsequenten Neuanfang einen jüngeren Trainer - Advocaat ist mittlerweile 70 Jahre alt.

Der Sportdirektor

Apropos van Breukelen: Der ehemalige Nationaltorwart ist nach nur gut einem Jahr als Sportdirektor zum 1. August zurückgetreten. Seine Amtszeit war vor allem von großer Unruhe und zahlreichen Personalwechseln im Verband und im Trainerstab gekennzeichnet. Er präsentierte beispielsweise Advocaat als neuen Bondscoach, obwohl der Niederländer Henk ten Cate erklärt hatte, dass van Breukelen ihm den Posten zugesagt hatte.

Einen Nachfolger für van Breukelen hat der KNVB noch nicht gefunden, die Nationalmannschaft steht also ohne sportliche Führung da. Dazu eine strukturschwache Mannschaft und die vakante Trainerfrage - der Neuanfang wird eine Herausforderung.

Stand: 11.10.2017, 08:30