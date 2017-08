Oranje geriet mit dem Münchner Flügelstürmer im wegweisenden Qualifikationsspiel in Paris gegen Frankreich mit 0:4 (0:1) unter die Räder und liegt in der Gruppe A drei Runden vor Schluss als Vierter bereits sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Schweden verliert in Bulgarien

Der Tabellenzweite Schweden hat nach dem überraschenden 2:3 (2:2) in Bulgarien drei Zähler Vorsprung auf Robben und Co. Antoine Griezmann (14.), Thomas Lemar (73. und 88.) und Kylian Mbappe (90.+1) erzielten die Tore für Frankreich, der Niederländer Kevin Strootman sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (62.).

Robben nahm die Niederlage hinterher aber gar nicht mal so tragisch: "Der Gegner war einfach besser, das ist für mich schon abgehakt. Aber es ist eine Super-Nachricht, dass Schweden verloren hat, denn dadurch sind wir noch am Leben. Jetzt haben wir plötzlich wieder alles in der eigenen Hand, darüber können und wir einfach überglücklich sein."

Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die acht besten Tabellenzweiten spielen in den Play-offs vier weitere WM-Teilnehmer aus.

red/sid/dpa | Stand: 31.08.2017, 22:56