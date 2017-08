Als die niederländische Nationalmannschaft die Qualifikation für die Fußball- EM 2016 endgültig verpasst hatte, da hatte der damalige Bondscoach Danny Blind genug von Robin van Persie. Nach der Heimpleite gegen Tschechien sortierte der Trainer den Mittelstürmer aus. Das war im Oktober 2015, und seitdem hat van Persie auch kein Länderspiel mehr bestritten. Der Mittelstürmer passte nicht mehr hinein in Blinds Pläne. Der wollte die Elftal umkrempeln und die Qualifikation für die WM 2018 in Russland mit jüngeren Spielern schaffen.

Was bekanntlich bisher nicht klappte. Blind ist längst entlassen und die Niederlande drohen, das zweite große Turnier in Serie zu verpassen. In der Gruppe A liegt das Team hinter Schweden und Frankreich mit drei Punkten Rückstand nur auf Platz drei. Nur der Gruppen-Erste hat das Ticket für das Weltturnier sicher, der Zweite muss in die Playoffs.

Aus der Mottenkiste

Blinds Nachfolger ist Dick Advocaat. Der soll als "Feuerwehrmann" die Qualifikation jetzt doch noch schaffen. Für das nächste Spiel in Frankreich am Donnerstag (31.08.17) hat er den 34-jährigen van Persie reaktiviert. Oder besser gesagt: Er hat ihn aus der Mottenkiste geholt.

Das passt ins Bild, denn Advocaat kommt selbst aus der Mottenkiste. Erst im März hatte Advocaat beim türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul gekündigt und seine Trainerkarriere für beendet erklärt. Dann kam die Anfrage des niederländischen Fußballverbands.

Eigentlich hätte Oranje einen jungen, modernen und fortschrittlichen Coach gebraucht, der fast 70-Jährige erscheint da eher wie ein Relikt vergangener Zeiten. Er gilt als "Kurzzeitlösung" und macht den Job nun schon zum dritten Mal. Das liegt daran, dass sich schlichtweg kein anderer Trainer gefunden hat. Doch in Sachen WM-Qualifikation sollte ein erfahrener Trainer her, vorzugsweise eine Autorität, und der "kleine General" ist für seine Feldherren-Manier bekannt. Advocaat ist das alles egal. "Ich bin nur 15. Wahl" , sagt er nicht ohne Zynismus.

Resultate müssen her

Dem WM-Ticket ordnen die Niederländer alles unter. Sie werfen sogar ihre Prinzipien über Bord. Im Land des "totalen Fußball" ist neuerdings von "Resultatfußball" die Rede. Nostalgiker dürfen sich damit trösten, dass wenigstens der große Johan Cruyff das alles nicht mehr erlebt.

Doch in der Tat: Das Team braucht Resultate. Sollte es in Frankreich verlieren und Schweden einen Sieg gegen Bulgarien einfahren, dann würde der Rückstand schon sechs Punkte betragen - und das dann drei Spieltage vor Schluss. Drei Tage nach dem Frankreich-Spiel trifft die Elftal daheim auf Bulgarien.

Sneijder zurück in die Startelf

Doch daran mag niemand denken. Hoffnung macht der jüngste 5:0-Pflichtsieg gegen Luxemburg zu Advocaats Einstand. "Gute Ergebnisse geben Selbstvertrauen, und damit spielt man besser" , sagt der Bondscoach. Schon da setzte Advocaat auf Altbewährtes. Er beorderte nämlich den 33-jährigen Wesley Sneijder nach längerer Zeit mal wieder in Startelf. Der hatte zuletzt im November 2016 von Beginn an gespielt.

Doch ob das auch bei Vize-Europameister Frankreich reicht? "Natürlich können wir in Frankreich gewinnen. Die Spieler werden bereit sein. Ich habe ein gutes Gefühl" , sagt Advocaat und legt vollmundig nach: "Wir wollen Platz eins." Die Qualifikation sei eine "schwierige Aufgabe. Aber alles ist noch möglich. Wir denken, dass wir genug Qualität haben, um unser Ziel zu erreichen."

"Viel Energie"

Auf jeden Fall ist die Stimmung bei Oranje jetzt wieder besser. "Er bringt viel Energie mit und überträgt das auch auf die Mannschaft" , lobt Bayern-Star Arjen Robben seinen Trainer: "Dadurch sehen wir jetzt vieles wieder positiv." Auch Robben gibt sich selbstbewusst. "Wir haben die Mittel, für eine Überraschung in Paris zu sorgen" , sagt er. Und wer weiß? Vielleicht schießt ja ausgerechnet van Persie sein Team zum Erfolg. Mit 50 Treffern ist er ja immerhin Rekordtorschütze.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 31.08., 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 29.08.2017, 14:38