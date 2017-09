"Voller Wut" - Löw verurteilt Ausschreitungen

Joachim Löw nahm die Pressekonferenz vor dem Norwegen-Spiel zum Anlass, um die Hetze und die Beleidigungen deutscher Fußball-Anhänger in Prag in scharfer Form zu kritisieren und Sanktionen zu fordern. "Ich bin voller Wut und sehr, sehr angefressen über das, was passiert ist. Dass einige sogenannte Fans die Bühne des Fußballs und eines Länderspiels benutzen, um mit ihrem oberpeinlichen Auftreten viel Schande über unser Land zu bringen" , sagte der Bundestrainer am Sonntag (03.09.2017) in Stuttgart.

Löw ist für "harte Sanktionen"

Er selbst habe im Stadion nicht viel von den Ausschreitungen mitbekommen und sei erst nach dem Abpfiff über das Ausmaß aufgeklärt worden, so Löw. Dass die Mannschaft nach den Vorkommnissen beim 2:1 in der WM-Qualifikation in Tschechien den Weg vor die deutsche Fankurve verweigert hatte, sei das "absolut richtige Zeichen" gewesen, betonte Löw. "Ich bin klar auf der Seite, die absolut harte Sanktionen fordert" , sagte der 57-Jährige. "Jeder von diesen Leuten, der nicht ins Stadion kann und darf, ist ein absoluter Gewinn."

Bei aller Rivalität müsse im Stadion alles auf vertretbarem Niveau ablaufen, sagte Löw weiter: "Diese Chaoten wollen wir nicht, das ist auch nicht deren Nationalmannschaft und das sind auch nicht unsere Fans. Das ist unterste Schublade und zutiefst verachtenswert."