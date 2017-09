WM-Qualifikation - Wieder Hoffnung für die Niederlande

Die Niederlande setzten sich nach Toren von Davy Pröpper (7. und 80.) und Arjen Robben (67.) bei einem Gegentreffer von Georgi Kostadinov (69.) mit 3:1 durch. In der Gruppe A liegen sie jetzt mit 13 Punkten weiterhin drei Punkte hinter Schweden und Frankreich, das allerdings noch ein Spiel weniger hat. Vor den beiden verbleibenden beiden Begegnungen gegen Schweden und in Weißrussland ist der zweite Platz und damit die Playoff-Berechtigung für die Elftal damit noch in Reichweite.

Schweden ließ beim 4:0 in Weißrussland allerdings ebenfalls nichts anbrennen und machte damit die überraschende Niederlage gegen Bulgarien wieder einigermaßen wett. Forsberg (18., Nyman (24.) und Berg (37.) stellten schon vor der Pause die Weichen auf Sieg, ehe Granqvist per spätem Elfmeter (84.) das Ergebnis noch höher gestaltete.

