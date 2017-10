Portugal hat doch noch das direkte Ticket für die Fußball-WM 2018 in Russland gelöst. Der Europameister gewann das "Finale" um den Gruppensieg gegen die Schweiz am Dienstag (10.10.17) in Lissabon 2:0 (1:0) und verdrängte die Eidgenossen von Platz eins. Die zuvor ungeschlagene Schweiz muss trotz neun Siegen aus zehn Spielen in die Play-offs (9. bis 14. November).

Dem ehemaligen HSV-Profi Johan Djourou (41.) unterlief kurz vor der Pause ein Eigentor, ehe Andre Silva (52.) erhöhte. Zuvor hatte sich die Schweiz erfolgreich gegen die Angriffe der Portugiesen gewehrt. Schlussmann Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach musste mehrere Glanzparaden zeigen. Portugal nimmt zum fünften Mal in Folge und zum insgesamt siebten Mal an einer WM teil. Die Schweiz wäre bei erfolgreichen Play-offs zum vierten Mal in Folge bei einer Endrunde dabei.

Robbens Doppelpack reicht nicht

Arjen Robben (Mitte) nach einem seiner Treffer

Die Niederlande werden die WM verpassen. Sie gewannen angeführt von Arjen Robben zwar ihr letztes Gruppenspiel gegen Schweden mit 2:0 (2:0), hätten aber einen Sieg mit mindestens sieben Toren Unterschied gebraucht. Während die Skandinavier als Zweiter in die Play-offs einzogen, sicherte sich Frankreich durch ein 2:1 (2:1) gegen Weißrussland den Gruppensieg und das Ticket für die WM.

Im Amsterdam deutete sich schnell an, dass es zum Torfestival nicht kommen würde. Das Oranje-Team lag zur Pause zwar durch einen Doppelpack von Robben (16. Handelfmeter/40.) mit 2:0 in Führung, war von einem Kantersieg aber weit entfernt. Am Ende lief dem Team von Bondscoach Dick Advocaat, das schon die WM 2002 und auch die EM 2016 in Frankreich verpasst hatte, die Zeit davon.

Griezmann und Giroud für Frankreich

Frankreichs Antoine Griezmann

Frankreich ließ derweil im Stade de France erst gar keine Zweifel an der WM-Teilnahme aufkommen. EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann (27.) und Olivier Giroud (33.) trafen schnell zur Führung, ehe Anton Saroka (44.) verkürzte. Am Ende hätte sich der Weltmeister von 1998 sogar eine Niederlage erlauben können.

Griechenland in den Playoffs

Griechenlands Kostas Mitroglou

Auch Griechenland darf weiter auf seine dritte WM-Teilnahme in Folge hoffen. Der Europameister von 2004 gewann zum Abschluss der Gruppenphase 4:0 (1:0) gegen Neuling Gibraltar und behauptete in Gruppe H Rang zwei hinter Belgien, das schon vor dem 4:0 (1:0) gegen Zypern das direkte WM-Ticket für die Endrunde 2018 in Russland gelöst hatte.

Für die Belgier erzielten die Brüder Eden Hazard (12./63. Foulelfmeter) und Gladbachs Thorgan Hazard (52.), die erstmals gemeinsam in der Startelf standen, drei Tore. Dem Gruppendritten Bosnien-Herzegowina nutzte am Dienstag das 2:1 (0:0) in Estland nichts mehr. Beide Tore für Bosnien erzielte Izet Hajrovic von Werder Bremen (48./84.).

