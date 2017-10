"Oranje" braucht ein Wunder

Die Chancen der Niederländer sind in Gruppe A wohl nur noch theoretischer Natur. Dem Team von Trainer Dick Advocaat hilft praktisch nur noch ein Fußball-Wunder. "Oranje" liegt vor dem letzten Spieltag mit 16 Punkten auf dem dritten Platz und muss mit sieben Toren Unterschied gegen Schweden gewinnen, um noch die Play-offs zu erreichen.

Daran mag auch Arjen Robben nicht glauben. "Das ist nicht möglich" , sagt der Bayern-Angreifer vor dem Spiel in Amsterdam. Nach dem Aus für die EM 2016 in Frankreich steht der einstmals so stolzen Fußball-Nation das nächste Debakel kurz bevor.

Was den Gruppensieg angeht, hat Frankreich alle Trümpfe in der Hand. Mit einem Sieg gegen Weißrussland wäre die Qualifikation perfekt. Bei einem Erfolg der Niederlande gegen Schweden reicht auch ein Punkt. Schweden kann nur mit einem Sieg in den Niederlanden und einer Pleite der Franzosen gegen Weißrussland noch Gruppensieger werden.

Endspiel in Lissabon

Ein Endspiel um Platz eins haben in Gruppe B Europameister Portugal und die Schweiz. Mit neun Siegen aus neun Spielen liegen die Schweizer vor dem Showdown in Lissabon vorne, drei Punkte dahinter stehen die Portugiesen. Die haben allerdings das bessere Torverhältnis und würden bei einem Sieg vorbeiziehen, den Schweizern dagegen reicht ein Unentschieden.

Portugals Trainer Fernando Santos ist siegessicher. Die Schweiz sei zwar mit neun Siegen gestartet, würde nun aber "mit einer Niederlage aufhören" . Superstar Cristiano Ronaldo, der schon 15 Treffer in der Quali geschossen hat, soll den Unterschied ausmachen.

"Vor dem Tor ist er eiskalt und es ist extrem schwierig, ihn zu stoppen. Er braucht eine Chance, und der Ball liegt im Tor" , sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka vom FC Arsenal. Dennoch sei der steinige Weg über die Play-offs für ihn "überhaupt kein Thema. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Schritt zum Gruppensieg schaffen. Ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft Portugal schlagen kann oder sicher einen Punkt holen kann."

Skibbe und Griechenland haben es in der Hand

In der Gruppe H steht Trainer Michael Skibbe mit Griechenland kurz vor den Play-offs. Gegen das abgeschlagene Gruppen-Schlusslicht Gibraltar ist ein Sieg Pflicht. Der Europameister von 2004 würde damit Platz zwei hinter Belgien behaupten. Bosnien-Herzegowina muss als Dritter auf einen Ausrutscher der Griechen hoffen und gleichzeitig in Estland drei Punkte einfahren.

Stand: 10.10.2017, 13:45