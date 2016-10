WM-Qualifikation

Frankreich musste nach der Nullnummer zum Auftakt in Weißrussland gegen Bulgarien den schnellen Rückstand durch Mihail Aleksandrows verwandelten Elfmeter hinnehmen (6.). Doch die Gastgeber drehten im Stade de France die Partie. Kevin Gameiro köpfte das 1:1 (24.). Nur zwei Minuten später erhöhte Dimitri Payet auf 2:1 für die Equipe Tricolore (26.). Antoine Griezmann schoss noch vor der Pause das 3:1 (38.). Gameiro war mit seinem zweiten Tor zum 4:1 zur Stelle (59.).

Die Niederlande, die ohne Bayern-Star Arjen Robben (Rippenprellung) auskommen mussten, gingen gegen Weißrussland durch Quincy Promes in Rotterdam verdient 2:0 in Führung (15./31.). Kurz nach der Pause verkürzte Alexei Rios auf 1:2 (47.). Doch Davy Klaassen stellte mit dem 3:1 den Zweitore-Vorsprung wieder her (56.). Vincent Janssen machte mit dem 4:1 (64.) alles klar. Am Montag empfängt Frankreich die Holländer zum Top-Duell.

Im dritten Spiel der Gruppe A setzte sich Schweden in Luxemburg mit 1:0 (0:0) durch.

Gruppe B - "CR7" trifft viermal

Superstar Cristiano Ronaldo hat Fußball-Europameister Portugal in der Qualifikation zur WM 2018 zum ersten Sieg geführt. Der 31-Jährige von Real Madrid steuerte vier Tore zum 6:0 (3:0) gegen den Fußballzwerg Andorra bei. Die Portugiesen, die mit einem 0:2 in der Schweiz gestartet waren, verbesserten sich auf den dritten Platz in der Gruppe B hinter den Eidgenossen und den Färöern. Die Schweiz siegte mit sieben Bundesligaprofis in der Startelf auch in Ungarn 3:2 (0:0) und liegt mit der Maximalausbeute von sechs Punkten an der Tabellenspitze. Der Frankfurter Haris Seferovic (51.) und der Wolfsburger Ricardo Rodriguez (67.) brachten die Gäste zweimal in Führung, zweimal glich der Hoffenheimer Adam Szalai (53. und 71.) aus. Das Siegtor erzielte der eingewechselte Berliner Valentin Stocker (90.). Die Färöer siegten überraschend 2:0 (1:0) in

Gruppe H - Belgien lässt Bosnien-H. keine Chance

Tabellenführer der Gruppe H ist Belgien nach dem 4:0 (2:0) gegen Bosnien-Herzegowina. Für Belgien leitete der Hamburger Emir Spahic mit einem Eigentor den Sieg ein (26.), zudem trafen Eden Hazard (29.), Toby Alderweireld (60.) und Romelu Lukaku (79.) für die Roten Teufel. Ebenfalls sechs Punkte hat Griechenland, das mit seinem deutschen Trainer Michael Skibbe Zypern 2:0 (2:0) bezwang. Zudem gewann Estland gegen Gibraltar 4:0 (1:0).

dpa/red/sid | Stand: 07.10.2016, 22:49