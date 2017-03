Thomas Müller (Offensives Mittelfeld)

Gehört, wie Schürrle, zur flexibel ausgerichteten offensiven Dreierkette hinter Stürmer Gomez. Müller agiert stets aktiv und bietet sich viel an. Sprintet in der 36. Minut) im richtigen Moment in den Strafraum, umkurvt den Torhüter und erzielt das 2:1. Müller fünfter Treffer in der laufenden Qualifikation.