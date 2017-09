WM-Qualifikation

Die Tore für die DFB -Elf erzielten Mesut Özil (10. Minute), Julian Draxler (17.), der auffällige Timo Werner (21./40.) und die eingewechselten Leon Goretzka (50.) und Mario Gomez (79.).

"Ich freue mich, dass ich auch in der Nationalelf treffe" , sagte Doppeltorschütze Werner, der vom Publikum in Stuttgart mit Sprechchören gefeiert wurde. "Das war heute etwas Besonderes in der Heimat. Klasse, wie mich die Fans unterstützt haben. Da spielt man doppelt so gern Fußball. Das bedeutet mir sehr viel."

Drei Veränderungen in der Startelf