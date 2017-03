Grundstein für den Weltmeister Özil

"Ich bin natürlich glücklich und stolz, dass ich zum Einsatz gekommen bin" , sagte Özil am 12. August 2009 ganz brav nach dem 2:0 im WM -Qualifikationsspiel. Es war damit offiziell, dass das damalige Supertalent für Deutschland spielen würde und nicht für die Türkei. Der formale Grundstein für den späteren Weltmeister Özil war durch den Pflichtspiel-Einsatz am Kaspischen Meer gelegt.

Beim erneuten WM-Ausscheidungsspiel am Sonntag (26.03.17) will Özil spielen. Die muskulären Probleme, die einen Einsatz beim Podolski-Abschied am Mittwoch verhindert hatten, sind überwunden. "Für Sonntag sieht es gut aus. Es zwickte im Oberschenkel und der Wade. Am Donnerstag konnte ich mit ein paar anderen Spielern schon wieder leicht trainieren. Ich habe keine Beschwerden" , sagte Özil.

Jetzt hat er Rücken

Beim Abschlusstraining am Freitag in der Sportschule Kaiserau pausierte er allerdings doch nochmal, weil nun der Rücken schmerzte. Es wäre Özils 84. Spiel für Deutschland. Aus dem Supertalent ist einer der erfahrensten Akteure im Team von Bundestrainer Joachim Löw geworden. Bei der WM 2018 könnte er die 100-Länderspiel-Marke erreichen. "Schön wäre das, aber ich mache mir keinen Druck."

Die Frage, ob er sich schon wie ein Oldie fühle, lässt Özil schmunzeln. "Nein, noch nicht. Ich bin doch erst 28. Und man freut sich jedes Mal wieder, die Jungs hier zu treffen, kicken zu dürfen." Seine Memoiren hat Özil dennoch geschrieben. Das kürzlich erschienene Buch "Die Magie des Spiels" war ihm wichtig, zu oft fühlte sich der Junge aus dem Ruhrpott mit türkischen Wurzeln falsch verstanden.

"Einfach viele Dinge klarstellen"

"Ich habe mir schon vor ein paar Jahren darüber mal Gedanken gemacht. Es kamen auch immer Anfragen von den Fans. Für mich war das eine tolle Erfahrung, einfach mal alles loszuwerden. In dem Buch kann ich einfach viele Dinge klarstellen."

Auch die aktuelle Diskussion um seine Situation beim in der Krise steckenden FC Arsenal findet Özil überhitzt. "Fakt ist: Ich habe noch einen Vertrag in London. Und jetzt zu spekulieren, wäre falsch. Nach der Saison werden wir es sehen, es wird Gespräche geben. Ich fühle mich bei Arsenal und in London sehr wohl."

Prekäre Lage in London

Und doch weiß er, dass die Lage in London prekär ist. "Wir haben eine schwierige Phase. Irgendwie läuft es nicht mit der Mannschaft. Wir kassieren viele Tore, vielleicht liegt es am Selbstvertrauen. Wenn ich die Qualität bei Arsenal sehe, bin ich aber fest überzeugt, dass wir bald wieder einen Lauf bekommen werden."

Nach allzu großer Selbstkritik hört sich diese Aufarbeitung der Situation nicht an. Dabei liegt auch das Offensivspiel der Londoner, für das er eine maßgebliche Verantwortung trägt, zu oft in dieser Saison brach. Selbst das Erreichen eines Europa-League-Platzes ist für den derzeitigen Tabellensechsten in akuter Gefahr, zuletzt setzte es Pleiten in West Ham und Liverpool.

Arbeitsverweigerung in München

Die Champions League, auf die Arsenal in den vergangenen Jahren ein Abo hatte, ist bereits ein gutes Stück weit entfernt. Und noch in ganz frischer Erinnerung sind die beiden peinlichen 1:5-Pleiten im Achtelfinale gegen die Bayern. Beim Hinspiel in München grenzte Özils Auftritt an Arbeitsverweigerung, er schleppte sich phasenweise wie in Zeitlupe über den Rasen und verweigerte fast schon provokativ jegliches Mitwirken bei der Ballrückgewinnung.

"Überhaupt keinen Bock" unterstellte ihm Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn anschließend, die Daily Mail sprach von "Kapitulation" . Der ebenso wie Özil schwer in die Kritik geratene Arsenal-Trainer Arsène Wenger erkennt seinen ehemaligen Leistungsträger auch nicht wieder und mutmaßt: "Vielleicht ist es Zeit, dass er mal wieder ein Tor erzielt. Ihm scheint das Selbstvertrauen zu fehlen." Vielleicht hilft Özil dabei die Wohlfühloase Nationalmannschaft und seine besondere Rückkehr nach Baku.

red/dpa/sid | Stand: 24.03.2017, 14:54