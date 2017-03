Vielseitig: Joshua Kimmich

In der Nationalmannschaft wird eher im Kollektiv verteidigt, was durch Spieler wie Khedira, der gegen Aserbaidschan übrigens vom Bundestrainer zum Kapitän befördert wurde, auch ohne Probleme möglich ist. So hat vor allem Kimmich den Spielraum, auch einmal einen Fehler zu machen, ohne dass dieser direkt zu einer Großchance für den Gegner führt und sich offensiver zu orientieren. Drei Scorerpunkte in zwölf A-Länderspielen sind für einen 22 Jahre alten Rechtsverteidiger eine mehr als ordentliche Bilanz.

"Balance" als Stichwort

So gibt es nun also weder eine klare Vorgabe, "Beton anzurühren", noch spielt die DFB-Auswahl stets offensiv so dominant wie beispielsweise der FC Barcelona, dass Gegner fast nie den Ball bekommen. Tatsächlich hat Löw mit seinem Trainerteam einen beeindruckenden Mittelweg gefunden, wie man balldominant agieren und gleichzeitig möglichst wenige Konter zulassen kann. Dieses System benötigt wiederum zwangsläufig die richtig ausgebildeten Spieler und eine glasklare Aufgabenverteilung und aktuell scheint es, als hätte man beim DFB diese Faktoren gut ausbalanciert. Das Stichwort "Balance" gehört nicht umsonst zu Löws Stammwortschatz.

Dass der Rekord gegen Aserbaidschan zumindest noch ein wenig ausgebaut werden kann, erscheint extrem wahrscheinlich, schließlich wird der überraschend gut in die Qualifikation gestartete Außenseiter wohl nicht direkt in der ersten Spielminute treffen. Gut möglich ist sogar auch, dass die Zeit ohne Gegentreffer sich noch um einiges verlängert. Die Gegner nach Aserbaidschan heißen Dänemark und San Marino, ehe der Confed Cup startet. Von solchen Zukunftsvisionen will man beim DFB-Team übrigens jedoch nichts hören: "Wir müssen von Anfang an zu hundert Prozent da sein, konzentriert und seriös spielen" , mahnte Khedira. Damit dürfte der "Chef-Alchemist" in Deutschlands Defensivorganisation wohl auch meinen, dass gegen den aktuellen Gruppendritten wieder "flexibler Beton" angerührt wird.

Stand: 25.03.2017, 18:10