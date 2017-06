Die Fußball-Bundesliga ist in der Sommerpause, und die Manager und Sportdirektoren basteln an den Kadern für die kommende Saison. Dabei bangen sie vor Angeboten aus China. So sollen Klubs aus der dortigen Super-Liga CSL unter anderem Anthony Modeste vom 1. FC Köln und Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund auf dem Wunschzettel haben.

Horrende Gehälter für die Topstars

Seit Monaten ködern die schwerreichen Klubs aus dem "Land der Mitte" Europas Topstars mit horrenden Gehältern. Unter anderem verdienen der ItalienerGraziano Pelle, der Belgier Axel Witsel, der Argentinier Carlos Tevez, der Kolumbianer Jackson Martinez sowie die Brasilianer Hulk, Alexandre Pato, Renato Augusto, Fernandinho und Oscar dort ihr Geld.

Auch etliche Trainer erliegen dem Werben aus Fernost. Erst zuletzt wechselten der Italiener Fabio Capello und der ehemalige Leverkusener Roger Schmidt in die CSL. Dort arbeiten unter anderem schon Sven-Göran Eriksson, Fabio Cannavaro, Felix Magath, André Villas-Boas, Luiz Felipe Scolari und Manuel Pellegrini - insgesamt sind es elf namhafte Fußballlehrer aus Europa und Südamerika.

In der Quali vor dem Aus

Der Nationalmannschaft bringt das bisher nichts. Während die Stars aus dem Ausland in den Klubs ein wenig Glamour versprühen, ist die sportliche Gegenwart im Auswahlteam trist. Die letzten Hoffnungen auf die WM-Teilnahme 2018 in Russland könnten sich für das ehrgeizige Fußball-Entwicklungsland schon heute zerschlagen. China müsste nicht nur heute in Syrien, sondern auch die beiden anderen noch ausstehenden Spiele gewinnen, um noch Platz drei in seiner Gruppe zu erreichen. Gleichzeitig müsste das derzeit drittplatzierte Usbekistan alle Spiele verlieren. Und als Dritter wäre China nicht direkt qualifiziert, sondern müsste noch in die Playoffs. Es sieht also schlecht aus. Daran kann auch der italienische Weltmeister-Trainer Marcello Lippi nichts ändern.

Große Hoffnungen macht sich in China kaum jemand mehr. "Niemand rechnet mehr damit, unser Team tatsächlich in Russland zu sehen" , sagt der bekannte chinesische Fußballkommentator Yan Qiang. Bereits das Hinspiel hatten die Chinesen mit 0:1 verloren, jetzt fehlen auch noch zahlreiche Stammkräfte wegen Verletzungen.

Real schickt 27 Trainer

Scheitert das Land wie erwartet, dann scheitert auch ein ambitioniertes Projekt. Zumindest vorerst. Peking pumpte in der Vergangenheit viel Geld in den Aufbau einer fußballerischen Infrastruktur. Vorreiter ist Guangzhou Evergrande, der größte chinesische Klub. Dort gibt es die größte Fußballschule des Landes. 3000 Jugendliche wohnen dort, es gibt 50 Fußballplätze. Der Serienmeister kooperiert mit Real Madrid. 27 spanische Trainer hat der Champions-League-Sieger nach China geschickt, ihnen stehen mehr als 100 chinesische Coaches zur Seite.

Nur 10.000 Fußballspieler

Zahlen, die beeindrucken. Jedenfalls auf den ersten Blick. Fakt ist, dass es in China, das mehr als 1,3 Milliarden Einwohner hat, zurzeit nur knapp 10.000 Fußballspieler gibt. Es gibt keine Nachwuchsligen, somit haben Kinder und Jugendliche keine regelmäßigen Wettkämpfe. Zudem fehlt es für den Nachwuchs an Bolzplätzen - vor allem auf dem Land.

Doch das soll besser werden. Bis 2020 soll für 30 Millionen Schüler an Grund- und Mittelschulen regelmäßig Fußball auf dem Lehrplan stehen. 20.000 Schulen sollen bis dahin auf Fußball spezialisiert sein. Zudem sollen im ganzen Land 70.000 Fußballfelder entstehen.

Bewerbung für WM 2030 oder 2034

Womit wir wieder bei Europas Topstars wären. Die sollen Vorbilder für die Jugend sein, und das Niveau der Liga verbessern. Sie sollen dafür sorgen, dass durch den Verkauf von Fanartikeln und den Zulauf neuer Sponsoren die Kassen klingeln und dass Spiele regelmäßig live im TV zu sehen sind. Problem ist, dass die ausländischen Stars im Team die Schlüsselpositionen besetzen. Darunter leidet dann die Nationalmannschaft. Und der Transferirrsinn gerät zunehmend in die Kritik - auch in China.

Das ganze Geld kommt übrigens auch vom Staat. Staatspräsident Xi Jinping ist ein großer Fußballfan. Er forderte jüngst nicht nur die Qualifikation für kommende Weltmeisterschaften, sondern als Fernziel gleich mal auch den Titel. Am besten im eigenen Land. So will sich China dem Vernehmen nach für die Turniere 2030 oder 2034 bewerben. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Bisher war China nur bei der WM 2002 in Japan und Südkorea mit dabei. Das Team wurde in seiner Gruppe Letzter - mit null Punkte und null Toren.

Stand: 13.06.2017, 11:30