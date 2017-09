WM-Qualifikation - Isco lässt Spanien jubeln

Dank Doppel-Torschütze Isco hat Spanien das Duell der Fußball-Großmächte gegen Italien für sich entschieden und ist der WM 2018 ein gutes Stück näher. Mit dem überzeugenden 3:0 (2:0)-Sieg in Madrid am Samstagabend festigten die Gastgeber die Tabellenführung in Gruppe G.

Die Italiener, die zuvor 56 Qualifikationsspiele für WM und EM in Serie ungeschlagen waren, liegen als Gruppenzweiter mit weiterhin 16 Punkten nun drei Zähler zurück und müssen wohl auf dem Weg nach Russland den Umweg über die Playoffs nehmen. Matchwinner im Bernabeu-Stadion war Lokalheld Isco von Real Madrid. Der 25-Jährige traf zunächst in der 13. Minute mit einem Freistoß, ehe er kurz kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (40.). Den dritten und letzten Treffer des Abends erzielte der eingewechselte Alvaro Morata (77.).

Serbien träumt, Österreich bangt

Nur noch Vierter der Gruppe D ist nach der 0:1-Niederlage in Wales Österreich. Den einzigen Treffer des Abends erzielte in Cardiff ausgerechnet der erst 17-jährige Debütant Ben Woodburn vom FC Liverpool. Während Wales als Dritter noch Chancen auf ein Endrundenticket hat, droht Österreich das Turnier in Russland zu verpassen. Aus den bisherigen sieben Spielen holte das Team um David Alaba lediglich acht Zähler.

Fast doppelt so viele hat Tabellenführer Serbien gesammelt. Nach dem klaren 3:0 gegen Moldawien, für das Mijat Gacinovic (20.), Aleksandar Kolarov (30.) und Aleksandar Mitrovic (81.) sorgten, hat Serbien 15 Punkte auf dem Konto und ist auf dem besten Wege, sich ein Ticket für die WM zu sichern. Das liegt auch daran, dass Irland nach dem 1:1 gegen Georgien die Tabellenführung abgeben musste.

Yarmolenko lässt die Ukraine träumen

Neuer Tabellenführer in der Gruppe I ist die Ukraine. Zwei Tore des gerade zu Borussia Dortmund gewechselten Andrey Yarmolenko (18. und 42.) sorgten für einen 2:0-Sieg gegen die Türkei, die damit die WM-Endrund zu verpassen droht. Die Ukraine hingegen ist mit 14 Punkten Erster vor den punktgleichen Kroaten, es folgt Island (13 Punkte), das beim 0:1 gegen Finnland einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen musste.

Regen sorgt für Abbruch in Zagreb

Dagegen dauerte das vor allem politisch brisante Spiel zwischen Kroatien und Kosovo nur 27 Minuten, ehe sich Schiedsrichter Stefan Johannesson aus Schweden gezwungen sah, die Begegnung beim Stand von 0:0 aufgrund der starken Regenfälle zu unterbrechen. Knapp zwanzig Minuten dauerte diese unfreiwillige Pause, dann entschied sich Johannesson dazu, das Spiel endgültig abzubrechen. Wann das Spiel nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest.

red/dpa/sid | Stand: 02.09.2017, 22:13