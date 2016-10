Wer die Berichterstattung rund um die Europameisterschaft in Frankreich aufmerksam verfolgt hat, der kann jetzt mit Detailwissen über die isländische Nationalmannschaft glänzen. Über kaum ein anderes Team wurde während der Endrunde so viel und so gerne berichtet, wie über die Isländer. Klar: Die Geschichte des erfolgreichen Außenseiters ist im Sport eine beliebte.

Man weiß jetzt, dass ganz Island so viele Einwohner hat wie Bielefeld. Dass Heimir Hallgrímsson, der nach der EM zum alleinverantwortlichen Trainer aufstieg, bis zuletzt hauptberuflich als Zahnarzt tätig war. Eine Liste, die sich leicht fortführen ließe. Zwei Beispiele von vielen: Innenverteidiger Kári Árnason studierte erfolgreich Business Studies, Torhüter Hannes Thór Halldórsson war lange Zeit mehr Filmemacher als Fussballprofi.

Island strotzt vor Selbstbewusstsein

Ungewöhnliche Karriereverläufe, durch die sich Island von den meisten anderen Teams abhebt. Spätestens bei der EM zeigte die Mannschaft aber, dass sie auch sportlich einiges zu bieten hat. Angetrieben von etwa 30.000 Isländern, die sich auf den Weg gen Süden gemacht hatten, kämpfte sich die Auswahl bei der ersten Endrundenteilnahme überhaupt direkt ins Viertelfinale - und in die Herzen tausender Fussballfans.

Kein Wunder, dass die Spieler vor Selbstbewusstsein nur so strotzen, wie Halldórsson jüngst im Gespräch mit dem "kicker" sagte: "Wir sagen selbst: Wir haben in Frankreich ein großes Turnier gespielt, wir wollen mehr. Wir sind keine Underdogs mehr." Forsche Worte, denen die Spieler Taten folgen lassen. Sieben Punkte aus drei Spielen - so lautet die isländische Bilanz in der frisch gestarteten WM-Qualifikation. Damit belegt der Inselstaat den zweiten Platz in der Gruppe I, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde.

Die Defensive ist der Schlüssel zum Erfolg

Dass Island in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt der Außenseiterrolle entwachsen ist, bekam im dritten Qualifikationsspiel die türkische Nationalmannschaft zu spüren. Ein Eigentor von Ömer Toprak (42.) und ein Treffer von Alfred Finnbogason (44.) sorgten für einen 2:0-Heimsieg der Isländer gegen einen individuell besser besetzten Gegner. Ein erstes Zeichen, dass mit der EM-Überraschung auch im Hinblick auf die kommende Weltmeisterschaft in Russland zu rechnen ist, hatte das Team bereits am Spieltag zuvor geliefert: Gegen Finnland lagen die Isländer lange Zeit zurück, ehe Finnbogason (90.) und Ragnar Sigurdsson (90.+5) einen nicht mehr für möglich gehaltenen 3:2-Heimsieg sicherten.

Mitte November gastiert Island beim Tabellenführer Kroatien, es dürfte ein wegweisendes Spiel werden. Gegen die spielstarke Elf um die Superstars Luka Modrić und Ivan Rakitić wird vor allem die Defensive der Hallgrímsson-Elf gefordert sein. Die ist bestens organisiert und bildet die Grundlage für die Erfolge der letzten Jahre. Wenn, wie im Spiel gegen die Türkei, die sich bietenden Chancen eiskalt genutzt werden, dann könnte bald feststehen: Island nimmt Kurs auf die WM.

red/sid | Stand: 10.10.2016, 16:45