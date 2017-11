Nach dem torlosen Unentschieden beim Play-off-Hinspiel in Wellington gehen die Südamerikaner als Favoriten ins Rückspiel in der Hauptstadt Lima in der Nacht zum Donnerstag (16.11.2017, 3.15 Uhr MEZ). Vergeben wird das letzte Ticket für die WM 2018 in Russland.

Der Weltranglistenzehnte Peru gilt in der Partie als Favorit. Die Südamerikaner nahmen bislang an vier Weltmeisterschaften teil und erreichten 1970 das Viertelfinale. Seit 1982 hat es die Nationalmannschaft aber nicht mehr zur Endrunde geschafft. Neuseeland, im Ranking an Position 122 geführt, war bislang 1982 und 2010 dabei.

Schamanen belegen Gegner Neuseeland mit einem Fluch

In Lima lässt man jedenfalls nichts unversucht, um die erste Qualifikation seit 1982 einzutüten. Vor dem Nationalstadion vollführten Medizinmänner am Dienstag verschiedene Rituale und belegten den Gegner mit einem Fluch. Das Bild ihrer Nationalmannschaft wurde mit geweihtem Rauch eingehüllt, auch eine lebende Schlange trug im dröhnenden Trommelrhythmus ihren Teil zur Feier bei.

Ein Mannschaftsbild der "Kiwis" wurde auf dem Boden liegend mit Füßen traktiert. Dazu wurde kräftig getrunken und geraucht. Zudem wurde eine Kopie des WM-Pokals herumgereicht und mit Küssen bedacht.

Arbeitsministerium kündigt zusätzlichen Feiertag an

Und auch von staatlicher Seite werden Anreize geschaffen: Falls sich die Nationalelf qualifiziert, gibt es im Andenland am Donnerstag einen zusätzlichen Feiertag. Das kündigte das Arbeitsministerium in Lima am Dienstag an.

"Dieser historische Erfolg würde Einheit und Freude auf nationaler Ebene erzeugen, da Peru seit mehr als 35 Jahren nicht an einem Ereignis dieser Größenordnung teilgenommen hat", heißt es in der Pressemitteilung.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 16.11., ab 22.50 Uhr

dpa/sid | Stand: 15.11.2017, 13:19