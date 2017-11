Australiens Fußballer haben die große Chance auf ihre vierte Teilnahme in Folge an einer WM-Endrunde. Die Mannschaft von Trainer Ange Postecoglou kam im "Hochsicherheitstrakt" San Pedro Sula bei Gastgeber Honduras zu einem hartumkämpften 0:0 und erkämpfte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Sydney.

Das Spiel in der berüchtigten Metropole stand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. San Pedro Sula war aufgrund von Drogenkriminalität mehrere Jahre lang die Stadt mit den weltweit meisten Morden pro 100.000 Einwohner. Rund um das Stadion waren 1200 Polizeikräfte und Soldaten im Einsatz. Die Spielstätte wurde zudem mit Stacheldraht umzäunt, auch Drohnen mit Videokameras kamen zum Einsatz.

Juric mit bsten Chancen

Ungeachtet dessen bemühten sich die Socceroos im Estadio Olimpico Metropolitano um eine frühe Entscheidung. Stürmer Tomi Juric vergab in der ersten Hälfte eine hochprozentige Chance, scheiterte ebenso mit einem Kopfball in Halbzeit zwei. In der 22. Minute forderten die Gäste lautstark einen Foulelfmeter, doch der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato lehnte dies nach Absprache mit dem Linienrichter ab.

Neuseeland nur remis

Peru steht vor seiner ersten Teilnahme an einer WM-Endrunde seit 1982. Die Südamerikaner kamen im Play-off-Hinspiel in Wellington gegen Gastgeber Neuseeland zu einem 0:0. Damit hat Peru im Rückspiel in der Hauptstadt Lima alle Trümpfe in der Hand, um sich das Ticket für die WM 2018 in Russland zu sichern. Die Neuseeländer hatten sich in der dritten und entscheidenden Runde der Ozeanien-Qualifikation gegen die Salomonen durchgesetzt und damit die Play-offs gegen den Südamerika-Fünften Peru erreicht. Die "Kiwis" streben ihre dritte WM-Teilnahme nach 1982 und 2010 an, Gegner Peru nahm bislang viermal an einer Endrunde teil.

Peru dominiert

Der Weltranglistenzehnte Peru war vor 38.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion die dominierende Mannschaft, verpasste es aber, seine Chancen in Tore umzumünzen. Neuseeland, auf Position 122 im Ranking notiert und damit als Außenseiter in die erste Partie gegangen, verlegte sich überwiegend auf die Defensive. Kurz vor dem Anpfiff mussten die Gastgeber den Ausfall von Stürmer Chris Wood verkraften, der unter Oberschenkelproblemen litt. Der bullige Stürmer nahm zunächst nur auf der Bank Platz, wurde aber in der 72. Minute dennoch eingewechselt. Mit einem Freistoß zwang Wood Perus Keeper Pedro Gallese zu einer Glanzparade.

