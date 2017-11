Michael Skibbe und die griechische Nationalmannschaft haben aufgrund der Niederlage gegen die Kroaten nur noch sehr geringe Chancen auf die Qualifikation für die Fußball-WM in Russland. Die vom deutschen Coach trainierten Hellenen unterlagen im Playoff-Hinspiel am Donnerstagabend mit 1:4 (1:3) und präsentierten sich extrem schwach.

Modric eröffnet den Reigen

In Zagreb übernahm Kroatien von Beginn an das Kommando und spielte nach vorne. Griechenland zog sich zurück, Skibbes Team beschränkte sich auf das Verteidigen. Das ging nicht lange gut: Der griechische Keeper Orestis Karnezis foulte Nikola Kalinic im Strafraum, nachdem er zuvor den Ball vertändelt hatte. Toni Kroos' Teamkollege von Real Madrid, Luka Modric, verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0 (13. Minute). Kroatien machte weiter Druck. Nur sechs Minuten nach dem Führungstor verlängerte Kalinic eine flache Hereingabe von der linken Seite elegant per Direktabnahme ins Tor.

Die Griechen zeigten sich nur ganz selten in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Entsprechend überraschend war der Anschlusstreffer: Verteidiger Sokratis von Borussia Dortmund köpfte nach einer Ecke zum 1:2 ein (30.). Die Freude darüber hielt allerdings nicht lange an. Ivan Perisic der in der Bundesliga ebenfalls mal für den BVB gespielt hatte, erzielte in der 33. Minute bereits das dritte Tor für Kroatien. Nach der Pause legte Hoffenheims Offensivmann Andrej Kramaric noch einen weiteren Treffer nach (49.).

Rodriguez trifft für die Schweiz

Die Schweiz hat im Kampf um ihre vierte WM-Teilnahme in Folge genau wie Kroatien nun alle Trümpfe in der Hand. Die Eidgenossen gewannen in Nordirland verdient mit 1:0 (0:0) und gehen als klarer Favorit in das Rückspiel am Sonntag in Basel. Der ehemalige Wolfsburger Ricardo Rodriguez verwandelte im ausverkauften Windsor Park von Belfast einen umstrittenen Handelfmeter (58.).

Schon vor der Pause war die Schweiz die klar bessere Mannschaft. Mit Torhüter Yann Sommer und Denis Zakaria (beide Borussia Mönchengladbach) sowie Steven Zuber (1899 Hoffenheim) in der Startelf zeigte sich das Team von Nationaltrainer Vladimir Petkovic unbeeindruckt von der hitzigen Atmosphäre. Der ehemaliger Gladbacher Granit Xhaka (10.) und Haris Seferovic (18.) vergaben aber beste Chance.

Elfmeterentscheidung fragwürdig

Wenige Sekunden nach der Pause verfehlte zunächst ein Schuss Xherdan Shaqiris (46.) das Ziel nur knapp. Erst ein Elfmeter brachte die längst überfällige Führung. Der Pfiff war allerdings äußerst fragwürdig, Nordirlands Corry Evans hatte einen Schuss von Shaqiri aus nur zwei Metern Entfernung mit angelegtem Oberarm abgewehrt.

Die Nordiren, in der Gruppenphase zweimal von Deutschland bezwungen, wachten im Kampf um die erste WM-Teilnahme seit 1986 zu spät auf. Die Schweiz hatte in der Qualifikation die ersten neun Spiele allesamt gewonnen und erst am letzten Gruppenspieltag durch eine Niederlage in Portugal die vorzeitige WM-Teilnahme verpasst.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 10.11., ab 22.50 Uhr

dpa/sid/red | Stand: 09.11.2017, 22:43