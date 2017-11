Nordirlands Jonny Evans sagte über die Entscheidung des Schiedsrichters: "Er hat etwas gesehen, was gar nicht passiert ist" . Evans verglich die Szene mit dem klaren und nicht geahndeten Handspiel des Franzosen Thierry Henry, das 2009 zum WM-K.o. von Nachbar Irland geführt hatte. "Diese Entscheidung war schlimmer als bei Henry", sagte Evans.

Schultertreffer bei Evans

Ein Schuss des früheren Bayern-Profis Xherdan Shakiri aus kurzer Entfernung hatte Evans' Bruder Corry an der Schulter getroffen, der nordirische Verteidiger hatte sich sogar noch weggedreht. Trotzdem entschied der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Hategan auf Handelfmeter, den der Ex-Wolfsburger Ricardo Rodríguez sicher zum 1:0 (0:0)-Sieg verwandelte.

Corry Evans wurde sogar doppelt bestraft. Er sah für sein vermeintliches Handspiel die zweite Gelbe Karte und ist damit im Rückspiel am Sonntag (12.11.17) in Basel gesperrt. "Ich bin absolut enttäuscht, aber das Spiel in Basel ist noch wichtiger. Ich werde dort sein und die Jungs unterstützen" , meinte der Verteidiger.

Für die britischen Medien war die Entscheidung "skandalös". Dies mache ihn "fassungslos", schimpfe Nordirlands Trainer Michael O'Neill.

Schweiz wähnt sich schon bei der WM

Die Schweizer wähnen sich derewil bereits "mit einem Fuß bei der WM. 2727 km Luftlinie sind's von Belfast nach Moskau. Für die Schweiz fast ein Katzensprung" , schrieb die Boulevard-Zeitung Blick.

Allerdings erkannten auch die Schweizer Medien, wie der Sieg zustande kam. Ein Elfmeter habe die Partie entschieden, "von dem viele nicht verstanden hatten, warum er dem Schweizer Fußballnationalteam überhaupt zugesprochen worden war" , meinte die Neue Zürcher Zeitung. "Schiri schenkt Nati 1:0-Sieg" , titelte auch der Blick.

Elfmeterschütze Rodriguez war dass egal. "Da musst du einfach eiskalt sein, und das war ich" , sagte der Torschütze und fügte mit Blick auf Sonntag an: "Jetzt müssen sie kommen und aufmachen, und wir müssen in Basel hinten alles zumachen." Für Trainer Vladimir Petkovic war der Elfmeter "ein bisschen hart, aber wir haben den Sieg verdient."

dpa/sid/red | Stand: 10.11.2017, 12:05