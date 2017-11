Wenn am Freitag (01.12.17) in Moskau die Vorrunden-Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ausgelost werden, dann hoffen alle Teilnehmer auf Losglück. Was ja auch logisch ist. Wer will schon gegen schwere Gegner ran, wenn es auch leichte gibt. Deutschland ist irgendwie immer im Losglück. So heißt es jedenfalls. Das deutsche Losglück scheint Tradition zu haben. Doch ist das wirklich so?