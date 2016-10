Leonardo Bonucci ist bekanntlich ein ziemlich ausgeschlafener Profi. Und deshalb schiebt der Verteidiger von Juventus Turin den Spaniern die Favoritenrolle zu vor dem Schlager in der WM-Qualifikationsgruppe G am Donnerstag (06.10.16). Für die Italiener hat diese Herangehensweise ja bei der EM-Endrunde im vergangenen Sommer bestens funktioniert. Warum also etwas ändern? "Wir müssen genauso spielen wie bei der EM" , sagt Bonucci.

Da hatte sich die "Squadra Azzurra" im Achtelfinale nach einer erstaunlichen Leistung mit 2:0 durchgesetzt. Sollte den Italienern ein ähnliches Kunststück gelingen, brächte es ihnen schon am zweiten Spieltag einen wichtigen Vorteil, da nur der Gruppenerste den direkten Weg zur Fußball-WM 2018 nach Russland nimmt. Der Zweite muss in die Playoffs.

"Es ist Zeit für die Revanche"

"Es ist für keinen von uns beiden das entscheidende Spiel" , redet Spaniens Sergio Busquets die Bedeutung des Prestigeduells klein, merkte aber zumindest an: "Es ist wichtig, um den ersten Platz zu kämpfen." Zumal bei Busquets die Erinnerung an den bitteren EM-Knockout noch sehr präsent ist. "Es ist Zeit für die Revanche" , sagt der Profi vom FC Barcelona.

Eine Revanche unter zweifellos anderen Vorzeichen als im Sommer. Bei den Italienern hat nach dem Abgang von Nationaltrainer Antonio Conte zum FC Chelsea der 68-jährige Giampiero Ventura das Sagen. Die "Furia Roja" wird nun von Julen Lopetegui angeführt, der den lange erfolgreichen, aber am Ende uninspirierten Vicente del Bosque beerbte.

Lange Serie ohne Niederlage

Die Spanier kommen mit der Empfehlung eines 8:0-Schützenfestes gegen das kleine Liechtenstein nach Turin, während die Italiener zum mühevollen 3:1-Qualiauftakt in Israel eine klare Steigerung benötigen. "Wir müssen auf jeden Fall einen Gang zulegen" , fordert Bonucci. Es steht ja nicht zuletzt auch eine Serie auf dem Spiel. Bereits mit einem Remis wären die Azzurri zum 52. Mal in Folge in einem WM- oder EM-Qualifikationsspiel ohne Niederlage. Die letzte Schlappe kassierten die Italiener vor mehr als zehn Jahren gegen Frankreich.

Team des Kosovo spielt in Albanien gegen Kroatien

Euphorisch: Die Fans des Kosovo

Während die Partie zwischen Italien und Spanien ein echter Klassiker ist, steht ein anderes Land vor seiner Heimpremiere - der Kosovo. Dabei findet die Partie gegen Kroatien nicht mal im eigenen Land statt. Weil es im kleinen Kosovo keine Stadien gibt, die internationalen Standards entsprechen, wird die Partie im albanischen Shkodra ausgetragen. Erst im vergangenen Mai war Kosovo von der UEFA und vom Weltfußballverband FIFA aufgenommen worden.

"Höllische Atmosphäre"

Das Stadion wird mit 17.000 Zuschauern ausverkauft sein, die Hoffnungen sind nach dem 1:1 in Finnland zum Auftakt in die WM-Qualifikation groß. Zudem müssen die Kroaten auf zahlreiche Schlüsselspieler verzichten: Luka Modric, Ivan Rakitic, Marko Pjaca und Dejan Lovren fehlen verletzt. "Ich erwarte eine höllische Atmosphäre, die Zuschauer werden auf der Seite der Kosovaren sein - aber unsere Jungs sind das gewohnt und genießen das" , sagt der kroatische Trainer Ante Cacic.

"Leider haben einige Spieler Verletzungen, aber so ist das im Fußball. Wir müssen uns ohne sie vorbereiten" , sagt Gäste-Stürmer Andrej Kramaric von 1899 Hoffenheim: "Kroatien will immer gewinnen und wir haben vor niemandem Angst." Gegen das komplett neu zusammengestellte kosovarische Team ist ein Sieg für Kroatien trotz der Verletzungssorgen Pflicht.

Niederlande wollen den ersten Sieg

Nach dem 1:1 in Schweden hoffen die Niederlande, die die EM 2016 in Frankreich verpasst hatten, auf den ersten Sieg in der Gruppe A. Das Team von Trainer Danny Blind muss gegen Weißrussland ran. Ob Bayern Münchens Arjen Robben dabei ist, ist unklar. Der Kapitän der Elftal leidet an einer Rippenprellung. Oranje ist gewarnt, denn Weißrussland hatte zum Start schon Frankreich einen Punkt abgetrotzt. Die Équipe Tricolore erwartet Bulgarien.

Debüt für Southgate

Gareth Southgate

Auch Europameister Portugal hofft auf den ersten Dreier, der daheim gegen Andorra aber nur eine Formsache sein sollte. Zum Auftakt der Gruppe B hatte das Team um Cristiano Ronaldo in der Schweiz verloren. Die Eidgenossen treffen im Duell zweier EM-Teilnehmer auswärts auf Ungarn. In der Gruppe D muss Wales ohne seinen Star Aaron Ramsey vom FC Arsenal zum Spitzenspiel in Österreich antreten. Und in der Gruppe F sind alle Augen auf einen Mann gerichtet. Nach dem Rausschmiss von Sam Allardyce gibt Gareth Southgate gegen Malta sein Debüt als englischer Nationaltrainer.

sid/dpa/red | Stand: 06.10.2016, 08:30