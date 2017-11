Vor dem wohl wichtigsten Spiel in Italiens jüngster Fußball-Vergangenheit appelliert Daniele de Rossi an die Ehre seiner Mitspieler. "Ich will hoffen, dass keinem von uns die Beine zittern" , sagt der Nationalspieler. In den Play-offs geht es für die Squadra Azzurra um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland, am Freitag (10.11.17) steht in Stockholm gegen Schweden das Hinspiel an.

Ein "Makel für meine Karriere" wäre es, sollte Italien scheitern, sagt de Rossi und spricht stellvertretend für die gesamte Mannschaft. Zum ersten Mal seit 1958 droht der viermalige Weltmeister eine WM zu verpassen, der Druck auf das Team von Trainer Gian Piero Ventura ist enorm.

"Ein Albtraum"

Eine Weltmeisterschaft ohne den viermaligen Titelträger Italien? "Unvorstellbar" , hatte Team-Manager Gabriele Oriali gesagt. Verbandschef Carlo Tavecchio legte verbal noch einen drauf: "Die Aussicht, dass wir uns nicht qualifizieren, würde einer Apokalypse ähneln." Die Medien schüren die Angst. "Playoff-Albtraum" , titelt die "Gazzetta dello Sport".

Das Duell mit den Skandinaviern steht deshalb im Mittelpunkt der vier K.o. -Duelle. In zwei Spielen wird sich nun entscheiden, ob die Italiener einen der letzten Startplätze ergattern. Immerhin haben sie einen kleinen Vorteil: Im Rückspiel am Montag (13.11.17) haben sie in Mailand Heimvorteil.

Hoffnungen ruhen auf Immobile

Eine Blamage wollen sie unbedingt verhindern. Viele Hoffnungen ruhen dabei auf Lazio Roms Torjäger Ciro Immobile. Der ehemalige Bundesligaprofi von Borussia Dortmund beweist sich in der Serie A derzeit als unverzichtbar. "Bei Lazio erlebt er eine Saison an der Grenze des Ungeheuerlichen" , lobte die "Gazzetta". 18 Tore in 15 Spielen hat der Stürmer gemacht. Trainer Ventura setze darauf, dass "wuchtige Tore des 27-jährigen Stieres" schnell für klare Verhältnisse sorgen. "Ich stehe dem Coach und der Squadra voll zur Verfügung" , sagt Immobile: "Ich werde alles geben, es ist die wichtigste Herausforderung meiner Karriere."

Chancenlos gegen Spanien

Italien hatte das Pech in der Qualifikations-Gruppe G auf Spanien zu treffen. Im Hinspiel reichte es daheim nur zu einem 1:1. Beim Rückspiel in Madrid war Italien beim 0:3 chancenlos und landete am Ende in der Tabelle nur auf Platz zwei. Zuvor war das Team in 56 WM- und EM-Qualifikationsspielen in Serie ungeschlagen geblieben. Die Demütigung in Madrid versetzte Italien in panische Angst vor einem WM-Sommer als Zuschauer. Zuletzt hatten die Italiener vor 20 Jahren auf dem Weg zur WM in Frankreich die direkte Qualifikation verpasst. In den Play-offs hatten sie sich damals gegen Russland durchgesetzt.

Motivierte Schweden

Ziel der Verbalattacken von enttäuschten Fans war nach der Partie ausgerechnet Volksidol und Torwart-Legende Gianluigi Buffon, er wurde als "Rentner" und "Kartoffelsack" abgestraft. In den Play-offs setzt Ventura dennoch auf seine Erfahrung. Für Buffon wäre das Turnier in Russland die sechste WM.

Aus dem aktuellen Kader der Schweden war noch kein Profi bei einer WM. Entsprechend motiviert ist das Team. Die EM in Frankreich sei schon fantastisch gewesen, sagt Sebastian Larsson von Hull City: "Aber es ist die WM, von der man als Kind geträumt hat."

Ventura zweifelt nicht

Trotz großer Fallhöhe scheint sich für Italiens Trainer Ventura die Frage nicht zu stellen, was im Falle des Scheiterns passieren würde. "Ich habe nie in Erwägung gezogen, nicht zur Weltmeisterschaft zu fahren" , sagt der 69-Jährige. Verbandschef Carlo Tavecchio wandte sich schon mal vorsorglich an den Weltverband FIFA. Der Präsident sprach sich für einen "Traditions-Bonus" für Top-Nationen aus: "Ich habe mit FIFA-Chef Gianni Infantino über das Qualifikationssystem geredet. Man kann nicht die vier WM-Titel Italiens unberücksichtigt lassen. Man kann nicht die Geschichte ignorieren" , sagte er.

red/dpa | Stand: 09.11.2017, 12:00